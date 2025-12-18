Με τι καιρό θα κάνουμε παραμονές και Χριστούγεννα 2025; Η πρώτη ξεκάθαρη εκτίμηση Κολυδά καθώς μια νέα διαταραχή βρίσκεται προ των πυλών.

Μια πρώτη, πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων αρχίζει να διαμορφώνεται, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά. Όπως επισημαίνει, τα βασικά προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν πλέον σε μεγάλο βαθμό, κάτι που θεωρείται αναμενόμενο όσο πλησιάζουμε χρονικά στο επίμαχο διάστημα.

«Αχνοφαίνεται το άστρο» – Η πρώτη εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων

Ο κ. Κολυδάς τονίζει ότι η ατμόσφαιρα «κλειδώνει» ωστόσο οι λεπτομέρειες που θα καθορίσουν την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων παραμένουν υπό παρακολούθηση. Για τον λόγο αυτό, όπως σημειώνει, οι εκτιμήσεις θα επανεκτιμώνται καθημερινά με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα. Βασικό σημείο του καιρού είναι η διαταραχή από Τρίτη προς Τετάρτη προπαραμονές Χριστουγέννων που αναμένεται να φέρει βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ προβλέπεται και λίγο χιόνι στα ορεινά και σε μεγάλα υψόμετρα. Μάλιστα όπως τονίζει ο κ. Κολυδάς η εξέλιξη αυτή θα δώσει μια πρώτη χειμωνιάτικη εικόνα, ικανοποιώντας –έστω και συμβολικά– όσους αναζητούν μια «άσπρη μέρα» στην καρδιά του Δεκεμβρίου. Με τα δεδομένα αυτά, η ομπρέλα που θα αποτελέσει βασικό αξεσουάρ παραμονές της μεγάλης γιορτής καθώς οι βροχές θα κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους στο γιορτινό σκηνικό και σε πολλές περιοχές τα φαινόμενα θα αποκλιμακωθούν ανήμερα των Χριστουγέννων.

Μάλιστα στην ανάλυσή του ο μετεωρολόγος του STAR δίνει μια πρώτη εκτίμηση για το πώς η έλευση της σύντομης κακοκαιρίας θα επηρεάσει τις καιρικές συνθήκες παραμονές και ανήμερα της μεγάλης γιορτής βασιζόμενος στα δεδομένα που δίνει κάθε μοντέλο. Σε κάθε περίπτωση όπως σημειώνει η Τρίτη αναμένεται να αποτελέσει την πιο ενεργή ημέρα της περιόδου, με βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, σποραδικές καταιγίδες - ενδεχομένως τοπικά ισχυρές στο Ιόνιο- και χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς το σύστημα οργανώνεται καλύτερα πριν κινηθεί ανατολικότερα.

Βάσει των στοιχείων του μοντέλου GFS συνολικά μέχρι την Τρίτη διαμορφώνεται ένα καθαρά χειμερινό μοτίβο χωρίς ακραία ψυχρή εισβολή. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι άστατος κυρίως στα ανατολικά της χώρας. Βροχές θα σημειωθούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα κατά τόπους μέτριας έντασης ενώ στην Δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι ασθενέστερα και σποραδικά. Στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες αλλά με περιορισμένες ή και ανύπαρκτες βροχές. Την Πέμπτη ανήμερα Χριστουγέννων 2025 τα φαινόμενα εξασθενούν και περιορίζονται περαιτέρω κυρίως στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα επικρατεί γενικά πιο ήπιος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα αλλά χωρίς αξιόλογο υετό καθώς το σύστημα απομακρύνεται ανατολικότερα.

Αντίστοιχα βάσει του μοντέλου ECMWF «Το πρόσκαιρο πέρασμα της διαταραχής από Τρίτη προς Τετάρτη αναμένεται να δώσει βροχές σε αρκετές περιοχές και να αφήσει λίγο χιόνι στα ορεινά και σε μεγάλα υψόμετρα, προσφέροντας μια πρώτη χειμωνιάτικη εικόνα και ικανοποιώντας όσους αναζητούν έστω και συμβολικά μια «άσπρη μέρα» στην καρδιά του Δεκεμβρίου.»

Η σημερινή σύγκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς πλησιάζουμε χρονικά στο επίμαχο διάστημα και η ατμόσφαιρα «κλειδώνει» σταδιακά τη μεγάλης κλίμακας κυκλοφορία. Παρά ταύτα, οι λεπτομέρειες που καθορίζουν την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων εξακολουθούν να παρακολουθούνται με προσοχή και οι εκτιμήσεις μας θα επανεκτιμώνται μέρα με τη μέρα, με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα. Το πρόσκαιρο πέρασμα της διαταραχής από Τρίτη προς Τετάρτη αναμένεται να δώσει βροχές σε αρκετές περιοχές και να αφήσει λίγο χιόνι στα ορεινά και σε μεγάλα υψόμετρα, προσφέροντας μια πρώτη χειμωνιάτικη εικόνα και ικανοποιώντας όσους αναζητούν έστω και συμβολικά μια «άσπρη μέρα» στην καρδιά του Δεκεμβρίου.

