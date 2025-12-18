Τα συγεκριμένα μέτρα δεν αναμένεται να δώσουν λύση, ιδίως στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ.

Τις έντονες αντιρρήσεις της για τη ρύθμιση που προβλέπει την αυτόματη διαγραφή καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης από το σχετικό μητρώο σε περίπτωση μεταβίβασής τους προτάσσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), χαρακτηρίζοντάς τη «ολέθρια» για την ιδιωτική ιδιοκτησία. Όπως επισημαίνει, η πρόβλεψη αυτή προσβάλλει ευθέως τον πυρήνα του ιδιοκτησιακού δικαιώματος, καθώς η πώληση, η γονική παροχή ή ακόμη και η κληρονομιά ενός ακινήτου οδηγεί στην ουσιαστική απαξίωσή του. Ιδιαίτερα σοβαρές εκτιμάται ότι θα είναι οι συνέπειες για τα μικρά καταλύματα στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας, τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ως κύριες κατοικίες.

Παράλληλα, η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει επιφυλάξεις για τους νέους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί τη βασική αιτία του στεγαστικού προβλήματος και ότι τα μέτρα αυτά δεν αναμένεται να δώσουν λύση, ιδίως στα κέντρα των μεγάλων πόλεων. Όπως υπογραμμίζει, πολλοί από τους χώρους που σήμερα λειτουργούν ως καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης είχαν εξαρχής διαφορετική χρήση, όπως γραφειακή ή βιοτεχνική, και είχαν απαξιωθεί εδώ και χρόνια.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ομοσπονδία αποτιμά συνολικά ως θετικά τα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού.

Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζεται η εξαγγελία για πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνισης κατοικιών ύψους 400 εκατ. ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειωθεί η γραφειοκρατία, θα επιταχυνθούν οι εκταμιεύσεις και θα προβλεφθεί μικρό διάστημα κενότητας των ακινήτων.

Θετικά κρίνεται επίσης το νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην προσιτή στέγη, με την επισήμανση ότι η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από τη νομοθέτησή του. Η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι απαιτείται πλήρης φορολογική απαλλαγή των ενοικίων και σαφείς, δεσμευτικοί κανόνες για τον προσδιορισμό τους, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Τέλος, ως απολύτως αναγκαία χαρακτηρίζεται η πολεοδομική ρύθμιση του ΥΠΕΝ για τη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες και την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτισμάτων, καθώς και η δυνατότητα διαίρεσης μεγάλων διαμερισμάτων σε μικρότερα, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας.