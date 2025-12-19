Αλλάζει το σκηνικό του καιρού Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Και σήμερα παραμένουμε στην ουσία στο ίδιο καιρικό μοτίβο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι καιρικές συνθήκες θα είναι αναλλοίωτες. Η ημέρα ξεκινάει και πάλι με ομίχλες ακόμα και στον ηπειρωτικό κορμό, οι οποίες θα επιμείνουν μέχρι και νωρίς το απόγευμα.

Θα προσπαθήσει η ηλιοφάνεια να κυριαρχήσει με λίγες αραιές συννεφιές.

Ξεκινάει το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα αρχίσει να μετατοπίζεται από τα βορειότερα τμήματα της Αφρικής και σιγά σιγά θα κινηθεί πιο ανατολικά για να επηρεάσει και τη χώρα μας, για να μας δώσει ένα πιο φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο, μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά και καθ΄ όλη τη διάρκεια της άλλης εβδομάδας.

Καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ θα ενισχυθούν οι νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο Πέλαγος.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί τη μετατόπιση του νέου κύματος κακοκαιρίας το οποίο θα μας απασχολήσει αύριο και μεθαύριο.

Κάνει πολύ κρύο νωρίς το πρωί και την ίδια χρονική στιγμή μπορεί να έχουμε θερμοκρασιακή αναστροφή. Ενώ περιμένουμε να πέφτει η θερμοκρασία, τελικά ανεβαίνει.

Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα αρχίσει να ανεβαίνει, ιδιαίτερα για τα ανατολικά και νότια τμήματα.

Στην Αττική αν και κάνει κρύο, θα κυριαρχήσει λόγω ακτινοβολίας καλή θερμοκρασία. Αργά το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φθάσει έως και 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε καλές καιρικές συνθήκες με πολλές ομίχλες. Προσοχή στα προάστια της Θεσσαλονίκης όπου αναμένεται παγετός.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, θα αρχίσει να έρχεται αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά, θα περάσει από τα νοτιότερα θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Γι' αυτό και στο επίκεντρο κυρίως θα βρεθούν το νότιο Ιόνιο, τα παραθαλάσσια τμήματα της Πελοποννήσου, η περιοχή των Κυκλάδων, η Κρήτη αλλά και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σε αυτές τις περιοχές θα δούμε τις περισσότερες και εντονότερες βροχές και καταιγίδες.

Κάπως πιο ήπιος ο καιρός στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Έτσι θα πάμε μέχρι και την Τρίτη καθώς μας έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, πιο ισχυρό και πιο οργανωμένο, το οποίο θα σαρώσει ολόκληρη τη χώρα από τα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Τετάρτη και Πέμπτη, (παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων) θα δούμε έναν άστατο καιρό. Πολλές οι βροχές και οι καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Καθώς θα πηγαίνουμε προς το τελείωμα της χρονιάς θα έρθει περισσότερο κρύο και χιόνια στα βουνά μας, με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία να επιμένουν οτι τα χιόνια ίσως κατέβουν και πιο χαμηλά.

Επομένως μετά τη σημερινή ημέρα, ανοίγει ο δρόμος για διαδοχικές κακοκαιρίες.

Σάββατο και Κυριακή ξεκινάει ουσιαστικά το κύμα κακοκαιρίας.

Τις τελευταίες ημέρες του χρόνου περνάμε σε ποιο χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό. Θα έχουμε χιόνια και σε πιο χαμηλά υψόμετρα και σαφώς περισσότερο κρύο.

