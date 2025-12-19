Ελληνικό και παγκόσμιο κοινό αυτή την εβδομάδα συμφωνούν για την καλύτερη ταινία και σειρά στο Netflix.

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να αναφέρουμε τι παρακολούθησε στο Netflix, παγκόσμιο και ελληνικό κοινό, την εβδομάδα 8 - 14 Δεκεμβρίου 2025.

Μεγάλος νικητής της εβδομάδας είναι η τρίτη ταινία Knives Out του Ράιαν Τζόνσον με πρωταγωνιστιή -φυσικά- τον Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του Μπενουά Μπανκ. Το Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery εκτοξεύτηκε στην πρώτη θέση του Top 10 ταινιών με 20,2 εκατομμύρια προβολές. Επίσης είναι η ταινία που είδαν περισσότερο και οι Έλληνες συνδρομητές του Netflix, ανεβάζοντάς τη στην κορυφή της λίστας.

Πρόκειται για «το πιο δύσκολο σενάριο που έχω γράψει ποτέ» λόγω των προσωπικών θεμάτων που αγγίζει, όπως η πίστη και η λογική, θα δηλώσει ο Τζόνσον και θα συμπληρώσει ότι είναι επίσης η πιο σκοτεινή ταινία της κινηματογραφικής σειράς μυστηρίου.

Σε αυτήν, ο Μπενουά Μπλανκ αντιμετωπίζει ένα άλλο απόλυτα αδύνατο έγκλημα, αυτή τη φορά σε μια μικρή πόλη όπου δολοφονείται ένας οξύθυμος ιερέας, ο Monsignor Jefferson Wicks (Τζος Μπόρλιν). Κύριος ύποπτος είναι ο νεαρός ιερέας με τον οποίο είχε συγκρουστεί, ο Jud Duplenticy (Τζος Ο΄Κόνορ).

Στο λαμπερό καστ συμμετέχουν οι Γκλεν Κλόουζ, Μίλα Κούνις, Τζέρεμι Ράνερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Άντριου Σκοτ, κ.ά.



Παραμένοντας στο ελληνικό Top 10, εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι όσα χρόνια και να περάσουν, οι Έλληνες θεατές δεν μπορούν να ξεπεράσουν την τριλογία του Πίτερ Τζάκσον, Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών.





Όπως θα δείτε, και οι τρεις ταινίες έχουν βρει τη δική τους -υψηλή- θέση στη λίστα με τα κορυφαία. Φαίνεται ότι οι Έλληνες θεατές θέλησαν να ξαναδούν και να θυμηθούν την ιστορία από την αρχή και έτσι η πρώτη ταινία, «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού» καταλαμβάνει την τρίτη θέση, η δεύτερη ταινία «Οι Δύο Πύργοι» τερματίζει στην τέταρτη θέση και η τελευταία ταινία της τριλογίας, «Η Επιστροφή του Βασιλιά» βρίσκεται στην πέμπτη θέση.



Αν αναρωτιέστε για το Jay Kelly, τη νέα πολυσυζητημένη ταινία του Τζορτζ Κλούνεϊ με τον Άνταμ Σάντλερ, στο ελληνικό Top 10 αγγίζει -μόλις- την έβδομη θέση, ενώ στο παγκόσμιο την τρίτη θέση με εννέα εκατομμύρια προβολές.

Όσον αφορά τις νέες σειρές, μας περιμένει μια αναπάντεχη έκπληξη. Ο Mr. Bean Ρόουαν Άτκισον επιστρέφει με τη νέα του σειρά και κάνει χαμό, ξεπερνώντας ακόμα και το Stranger Things.

Η νέα κωμική σειρά Man vs. Baby είναι ο απόλυτος νικητής της εβδομάδας τόσο στο παγκόσμιο όσο και στο ελληνικό chart. Η σειρά συγκέντρωσε 19,1 εκατομμύρια προβολές, με τον Άτκισον να προκαλεί γέλιο ως ο αδέξιος Trevor Bingley, ένας ρόλος που ο Βρετανός ηθοποιός ξέρει πολύ καλά.

Για την ιστορία, η σειρά κατέκτησε την κορυφή σε 59 χώρες - μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - ενώ βρίσκεται σε μια θέση του Top 10 σε 90 χώρες. Ο Άτκισον έκανε πάλι το θαύμα του.