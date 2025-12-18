Όλες οι νέες ταινίες που βλέπουμε στις κινηματογραφικές αίθουσες μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα.

Μια εβδομάδα ακριβώς πριν τα Χριστούγεννα επιστρέφουμε στην Πανδώρα του Τζέιμς Κάμερον με το Avatar: Fire and Ash, ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα blockbusters της χρονιάς.

Παράλληλα, δεν χάνουμε το ψυχολογικό θρίλερ The Housemaid με την πολυσυζητημένη -για διάφορους λόγους- Σίντνεϊ Σουίνι, το οποίο βασίζεται στο ομώνυμο best seller της Φρίντα ΜακΦάντεν.



Οι μικροί θεατές θα απολαύσουν τα Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη, μια διασκεδαστική ταινία για όλη την οικογένεια.

Avatar: Φωτιά και Στάχτη (Avatar: Fire and Ash)

Μια οικογένεια σε πένθος. Μια νέα, επιθετική φυλή. Και ένας παλιός εχθρός που επιστρέφει, πιο επικίνδυνος από ποτέ!

Η οικογένεια του Τζέικ και της Νεϊτίρι προσπαθεί να διαχειριστεί τη θλίψη μετά τον θάνατο του Νετεγιάμ, ενώ έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα, επιθετική φυλή των Να’βι, τους Ash People, που ηγούνται από τη φλογερή Βάρανγκ. Καθώς η σύγκρουση στην Πανδώρα κλιμακώνεται, αναδύεται μια νέα ηθική διάσταση.



Με τους: Ζόι Σαλντάνα, Σίγκορνι Γουίβερ, Κέιτ Γουίνσλετ, Ντέιβιντ Θιούλις.

{https://youtu.be/XdeIOFqmvqs?si=VAYAypE6RCGOO_j4}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Αγγελία (The Housemaid)

Βασισμένη στο best seller της Φρίντα ΜακΦάντεν που κυκλοφορεί στη χώρα μας από τις εκδόσεις Διόπτρα, με πρωταγωνίστριες τη Σίντνεϊ Σουίνι και την Αμάντα Σέιφριντ.

Από τον σκηνοθέτη Πολ Φιγκ, η ταινία βυθίζει το κοινό σε έναν διεστραμμένο κόσμο όπου η τελειότητα είναι μια ψευδαίσθηση και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Μίλι (Σουίνι) δέχεται μια δουλειά ως οικιακή βοηθός για τους πλούσιους Νίνα (Σέιφριντ) και Άντριου Γουίντσεστερ (Μπράντον Σκλέναρ). Αλλά αυτό που ξεκινά ως μια ονειρεμένη δουλειά γρήγορα ξετυλίγεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο - ένα σέξι, σαγηνευτικό παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των Γουίντσεστερ κρύβεται ένας κόσμος με συγκλονιστικές ανατροπές που θα σας αφήσουν να μαντεύετε μέχρι το τέλος.

{https://youtu.be/wYCZD4b9ZPs?si=jhN4jjEG3g0vDyL5}

Αυτά Που Σκοτώνεις (The Things You Kill)

Ο David Lynch συναντά τον Abbas Kiarostami σ​τη νέα ταινία του Alireza Khatami.

Ένα σκοτεινό, καθηλωτικό θρίλερ για την ​απώλεια, την ενοχή, τ​α​ οικογενειακά μυστικά και την ανάγκη για λύτρωση​. Μια ταινία για «αυτά που σκοτώνουμε» για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε​.

Ο Άλι, καθηγητής πανεπιστημίου, στοιχειώνεται από τον ύποπτο θάνατο της άρρωστης μητέρας του και αναγκάζει τον μυστηριώδη κηπουρό του να διαπράξει μια πράξη ψυχρής εκδίκησης. Καθώς παλιά, θαμμένα οικογενειακά μυστικά έρχονται στην επιφάνεια και η αστυνομία σφίγγει τον κλοιό γύρω του, οι αμφιβολίες αρχίζουν να κλονίζουν τη συνείδησή του. Ο Άλι δεν έχει άλλη επιλογή από το να κοιτάξει κατάματα την άβυσσο της ίδιας του της ψυχής.

Επίσημη Υποψηφιότητα Καναδά στα Βραβεία Όσκαρ 2026 – Καλύτερη Διεθνής Ταινία.

{https://youtu.be/qHtj93KoByI?si=ZGWrbnIzah77BINQ}

Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη (A Moushunt for Christmas)

Μία χαρούμενη οικογένεια ποντικιών ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη γιορτή των Χριστουγέννων στο όμορφο, ζεστό εξοχικό της. Η ατμόσφαιρα μοσχοβολά από χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και όλα δείχνουν πως οι γιορτές θα είναι γεμάτες θαλπωρή.

Ξαφνικά, όμως, η μαγική τους προετοιμασία ανατρέπεται όταν εμφανίζονται απρόσμενοι «γίγαντες»: μια οικογένεια ανθρώπων που σχεδιάζει να περάσει τις γιορτές στο εγκαταλελειμμένο σπίτι της θείας τους.

Αν και οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το σπίτι είναι άδειο, δεν γνωρίζουν πως οι μικροσκοπικοί, επίμονοι ένοικοί του έχουν άλλα σχέδια.

Τα πεισματάρικα ποντίκια δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τόσο εύκολα το καταφύγιό τους. Έτσι ξεκινά μια εκρηκτική, παιχνιδιάρικη και ξεκαρδιστική μάχη για το ποιος θα επικρατήσει και ποιος τελικά θα καταφέρει να κερδίσει τα Χριστούγεννα! Μια οικογενειακή ταινία γεμάτη δράση, χιούμορ και χριστουγεννιάτικη μαγεία, που μας θυμίζει ότι το πνεύμα των γιορτών μπορεί να βρεθεί ακόμα και στα πιο απρόσμενα μέρη.

Πρωταγωνιστούν : Ακούγονται οι ηθοποιοί: Νίκος Παπαδόπουλος, Άννα Κουτσαφτίκη, Βάσια Ζαχαροπούλου, Γιώργος Νικόπουλος, Γεωργία Ιωαννίδου, Βασιλική Σούτη, Χρήστος Δερβεντζής, Νέστορας Κοψιδάς και ο μικρός Γεράσιμος Πέτρο.

{https://youtu.be/eWpfS5JmxLc?si=LpPrwkANjhVu70th}