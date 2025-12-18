Ιστορική απόφαση της Ακαδημίας για την μετάδοση των βραβείων Όσκαρ στο YouTube, από το 2029.

Τα Όσκαρ μετακομίζουν στη (πολύ) μικρή οθόνη. Απανωτά τα σοκ στο Χόλιγουντ, μετά την συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros. από το Netflix.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και το YouTube υπέγραψαν μια πολυετή συμφωνία που θα δώσει στην πλατφόρμα τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα για τα Όσκαρ, ξεκινώντας το 2029 με την 101η τελετή απονομής των βραβείων και έως το 2033.

Τα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του κόκκινου χαλιού, υλικού από τα παρασκήνια, την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων και πολλά άλλα, θα είναι διαθέσιμα ζωντανά και δωρεάν σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο στο YouTube, και στους συνδρομητές του YouTube TV στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι υπεύθυνοι της συμφωνίας δήλωσαν ότι ελπίζουν η μετάβαση στο YouTube να βοηθήσει να γίνουν τα Όσκαρ πιο προσβάσιμα στο «αυξανόμενο παγκόσμιο κοινό της Ακαδημίας μέσω λειτουργιών όπως οι υπότιτλοι και οι επιλογές ήχου που είναι διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνάπτουμε μια πολύπλευρη παγκόσμια συνεργασία με το YouTube για να γίνει το μελλοντικό σπίτι των Όσκαρ και του προγράμματος της Ακαδημίας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ακαδημίας Μπιλ Κρέιμερ και η Πρόεδρος της Ακαδημίας Λινέτ Χάουελ Τέιλορ.

«Η Ακαδημία είναι ένας διεθνής οργανισμός και αυτή η συνεργασία θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε την πρόσβαση στο έργο της Ακαδημίας στο ευρύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό – κάτι που θα είναι επωφελές για τα μέλη της Ακαδημίας μας και την κινηματογραφική κοινότητα. Αυτή η συνεργασία θα αξιοποιήσει την τεράστια απήχηση του YouTube και θα εμποτίσει τα Όσκαρ και άλλα προγράμματα της Ακαδημίας με καινοτόμες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης, τιμώντας παράλληλα την κληρονομιά μας. Θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε τον κινηματογράφο, να εμπνεύσουμε νέες γενιές κινηματογραφιστών και να παρέχουμε πρόσβαση στην κινηματογραφική μας ιστορία σε πρωτοφανή παγκόσμια κλίμακα».

«Η συνεργασία με την Ακαδημία για να φέρουμε αυτή τη γιορτή της τέχνης και της ψυχαγωγίας σε θεατές σε όλο τον κόσμο θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και λάτρεις του κινηματογράφου, παραμένοντας πιστοί στην ιστορική κληρονομιά των Όσκαρ», δήλωσε ο Νιλ Μοχάν, Διευθύνων Σύμβουλος του YouTube.

Η Ακαδημία αναζητούσε μια νέα συμφωνία αδειοδότησης μετάδοσης για καιρό. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αρκετοί υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένων των NBCUniversal και Netflix, είχαν μπει στο παιχνίδι ως πιθανοί μνηστήρες.

Οι λόγοι που τα Όσκαρ κατέληξαν στο YouTube

Οι γνώστες πιστεύουν ότι το YouTube ξόδεψε πάνω από εννιαψήφιο ποσό για να αποκτήσει τα δικαιώματα, ξεπερνώντας τις προσφορές οκταψήφιου αριθμού από την Disney/ABC και την NBCUniversal. Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο συμβόλαιο, η Disney πλήρωνε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τα Όσκαρ — αλλά δεδομένης της πτώσης των τηλεθεάσεων για την τελετή απονομής, η Disney/ABC φέρεται να ήθελε να ξοδέψει λιγότερα σε δικαιώματα χρήσης.

Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν περίμενε ότι τα δικαιώματα θα κατέλησαν στο outsider. Αυτό συμβαίνει επειδή το YouTube δεν διαθέτει υποδομή παραγωγής όπως αυτές που έχουν χτίσει ακόμη και πλατφόρμες όπως το Netflix και το Amazon για την παραγωγή ζωντανών εκδηλώσεων. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το YouTube θα έχει τρία χρόνια μπροστά του για να προετοιμαστεί κατάλληλα. Αλλά είναι επίσης πιθανό η Ακαδημία να κατέληξε στη συμφωνία με το YouTube ακριβώς επειδή θα μπορούσε να αναλάβει την πλήρη παραγωγή των Όσκαρ.

Δεν είναι μυστικό ότι η Ακαδημία και η Disney/ABC είχαν περιστασιακά διαφωνίες σχετικά με την καλύτερη πορεία για τα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της τελετής, των βραβείων που θα απονέμονταν και του ποιος θα ήταν ο παρουσιαστής. Τώρα, σε μια πλατφόρμα ροής χωρίς χρονικά όρια, τα Όσκαρ μπορούν να έχουν οποιαδήποτε διάρκεια, και η Ακαδημία πιθανότατα έχει λευκή επιταγή να κάνει ό,τι θέλει με την τηλεοπτική μετάδοση.

«Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν», λέει άνθρωπος εκ των έσω. «Μπορείτε να έχετε μια εξάωρη τελετή απονομής των Όσκαρ με παρουσιαστή τον MrBeast», λέει χαρακτηριστικά.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Αρκετά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα — συμπεριλαμβανομένου του τι θα συμβεί με τις διεθνείς συμφωνίες διανομής της Ακαδημίας για τα Όσκαρ, οι οποίες αντιπροσώπευαν πρόσθετα έσοδα από δικαιώματα και διαφήμιση, εκτός από τη συμφωνία Disney/ABC. Με τη συμφωνία με το YouTube, το νέο τέλος αδειοδότησης αντισταθμίζει αυτό που κέρδιζε η Ακαδημία παγκοσμίως;

Επίσης, δεν είναι σαφές πώς θα μετρηθεί η τηλεθέαση στο YouTube, δεδομένου ότι δεν θα υπάρχει η ίδια αναφορά όπως στην τηλεόραση. Τίθεται επίσης το ζήτημα της διάρκειας, της προσοχής και της παραμονής των θεατών του YouTube – αν και τα βίντεο έχουν αυξηθεί σε διάρκεια στην υπηρεσία με τα χρόνια, το φάσμα της απώλειας προσοχής από τα μέλη του κοινού και της μετάβασης σε άλλο σημείο του ιστότοπου είναι επίσης περισσότερο από πιθανό.

Το ABC, όπου προβάλλεται η μεγαλύτερη βραδιά της κινηματογραφικής βιομηχανίας εδώ και δεκαετίες, έχει τα δικαιώματα της τηλεοπτικής μετάδοσης μέχρι το 2028.

«Το ABC είναι περήφανο που φιλοξενεί τα Όσκαρ για περισσότερο από μισό αιώνα», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Ανυπομονούμε τις επόμενες τρεις τηλεοπτικές μεταδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκατονταετούς γιορτής της τελετής το 2028, και ευχόμαστε στην Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών συνεχή επιτυχία».





Πώς μεταφράζεται αυτή η ιστορική αλλαγή

Τα νέα έχουν προκαλέσει μεγάλο σοκ σε αρκετούς. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για έναν θρυλικό θεσμό απονομής βραβείων, ειδικά αφού γιορτάζει τα 100 χρόνια του το 2028; Θα έχει η τελετή τον ίδιο αντίκτυπο σε έναν streamer που είναι περισσότερο γνωστός για περιεχόμενο δημιουργών παρά για σενάρια του Χόλιγουντ;

Η κίνηση αυτή έρχεται επίσης σε μια δύσκολη περίοδο για την κινηματογραφική βιομηχανία γενικότερα, και τίθεται το ερώτημα πώς θα διανέμονται και θα καταναλώνονται οι ταινίες στην αρχή της επόμενης δεκαετίας. Με την τύχη της Warner Bros. και των κινηματογραφικών της προσπαθειών να είναι επί του παρόντος στον αέρα, τι θα σημαίνει μια «ταινία Όσκαρ» όταν το YouTube αναλάβει το βραβείο;

Από την άλλη πλευρά, άλλοι σημειώνουν ότι αυτό μπορεί να είναι ακριβώς ο λόγος που έχει νόημα να μεταφερθεί η τελετή στο YouTube — ήδη την πλατφόρμα με τις περισσότερες προβολές σε ροή. Το YouTube πιθανότατα θα είναι ακόμα πιο κυρίαρχη δύναμη εκείνη την εποχή, και το μέρος για να βρει κανείς κοινό για μια μεγάλη εκδήλωση όπως τα Όσκαρ.

Πολλοί θα πουν ότι η μετακίνηση των Όσκαρ από το ABC στο YouTube θυμίζει άλλες αλλαγές στον κλάδο, όπως όταν το Fox απέκτησε τα δικαιώματα του NFL το 1994 χωρίς καμία αθλητική υποδομή. Θυμίζουμε ότι το Fox έχτισε γρήγορα το Fox Sports, βάζοντας το δίκτυο στον χάρτη. Το YouTube ήταν ήδη στον χάρτη — αλλά τα νέα των Όσκαρ στέλνουν ένα ακόμη πιο σαφές μήνυμα ότι είναι μια δύναμη που πρέπει να υπολογίζεται...

Με πληροφορίες από το Variety