Η εισήγηση της ΕΥΔΑΠ για την τιμολογιακή πολιτική της έως το 2029.

Αυξήσεις στο πάγιο, αλλά και στο βιομηχανικό - επαγγελματικό τιμολόγιο από την 1η Ιανουαρίου 2026 προβλέπει η εισήγηση της ΕΥΔΑΠ για την τιμολογιακή πολιτική της έως το 2029.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ανακοίνωσε την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την εισήγηση που υπέβαλε η ΕΥΔΑΠ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 28 Δεκεμβρίου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το μηνιαίο πάγιο ύδρευσης που αφορά τις παροχές μικρότερης της μίας ίντσας αυξάνεται από το 1 στα 2 ευρώ, ανεξαρτήτως κατηγορίας καταναλωτών, σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΥΔΑΠ. Επίσης, καθιερώνεται μηνιαίο πάγιο τέλος αποχέτευσης 1 ευρώ, το οποίο θα είναι ενιαίο για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών και δεν θα εξαρτάται από τη διάμετρο παροχής νερού.

Από την καταβολή παγίου ύδρευσης και αποχέτευσης απαλλάσσονται όλοι οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, οι πολύτεκνοι και οι άνω των 75 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ευρώ ετησίως.

Για το οικιακό τιμολόγιο, οι υφιστάμενες κλίμακες κατανάλωσης παραμένουν αμετάβλητες. Ωστόσο, η εισήγηση της ΕΥΔΑΠ προβλέπει αυξήσεις για το βιομηχανικό- επαγγελματικό τιμολόγιο: για κατανάλωση μέχρι 1.000 κυβικά από 0,83 σε 1,10 και για άνω των 1.000 από 0,98 σε 1,30.

Επιδίωξη της ΕΥΔΑΠ είναι η διατήρηση σταθερών τιμολογίων έως και το 2029, αναφέρει ακόμα η εισήγηση.

Η εισήγηση της ΕΥΔΑΠ