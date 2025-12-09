Ο έλεγχος έγινε σε εγκαταστάσεις εταιρειών παραγωγής και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιφνιδιαστικό έλεγχο σε επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με τη συνδρομή της ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας για πιθανές αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στην αγορά ρεύματος. Ο έλεγχος, που έγινε σε εγκαταστάσεις εταιρειών παραγωγής και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, στοχεύει στη συλλογή στοιχείων σχετικά με ενδεχόμενες οριζόντιες συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές που θα μπορούσαν να περιορίσουν ή να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό.

Η Αρχή εξετάζει τόσο πιθανές συμπράξεις για άμεσο ή έμμεσο καθορισμό τιμών και όρων συναλλαγής όσο και ενδεχόμενη καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μέσω επιβολής μη δίκαιων τιμών ή περιορισμού της παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η ΡΑΑΕΥ διενεργεί δική της αυτεπάγγελτη έρευνα για παραβάσεις του αναθεωρημένου Κανονισμού REMIT, που αφορά την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διευκρινίζει ότι η διεξαγωγή ελέγχων δεν συνεπάγεται απόδειξη παραβατικής συμπεριφοράς ούτε προδικάζει την έκβαση της έρευνας. Υπογραμμίζει όμως πως θα συνεχίσει να παρεμβαίνει άμεσα όπου κρίνεται αναγκαίο, εξετάζοντας κάθε υπόθεση που προκύπτει μέσω καταγγελιών, αιτήσεων επιείκειας ή ανώνυμων πληροφοριών από το ψηφιακό σύστημα whistleblowing, επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση διαπιστωμένων παραβάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο πρόγραμμα επιείκειας της Αρχής, το οποίο προβλέπει σημαντικά οφέλη για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε καρτελικές πρακτικές αλλά συνεργάζονται με την ΕΑ, προσφέροντας πλήρη ή μερική απαλλαγή από πρόστιμα, εξάλειψη ή μείωση ποινικών κυρώσεων και αποφυγή αποκλεισμού από δημόσιους διαγωνισμούς.