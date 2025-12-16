Οι τρεις πρώτες ταινίες του ελληνικού box office έχουν ξεπεράσει τα 100.000 εισιτήρια.

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, η ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού του Ντίκενς, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, με σύνολο εισιτηρίων που ξεπερνάει τις 145.000, μόλις τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της



Η ταινία που συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του ελληνικού box office, έκοψε τα διπλάσια σχεδόν εισιτήρια σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα και όπως φαίνεται τίποτα δεν μπορεί να κόψει τη φόρα της, όσο πλησιάζουμε στην περίοδο των γιορτών.



Από κοντά και η Zωούπουλη 2, που ακολουθεί στη δεύτερη θέση, όπως και η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη που όχι μόνο ξεπέρασε τα 100.000 εισιτήρια, αλλά φαίνεται να έχει απήχηση σε ένα ευρύτερο και πιο mainstream κοινό.



Ρίχνοντας μια ματιά στις υπόλοιπες θέσεις του Top 10, βλέπουμε ότι φιγουράρουν κυρίως ταινίες που μας βάζουν στο πνεύμα των γιορτών και τρόμου.

Η κίνηση στα σινεμά αναμένεται να εκτοξευτεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες και σε αυτό θα βοηθήσει τόσο η νέα ταινία Avatar: Φωτιά και Στάχτη, όσο και ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή που κάνει πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων.

{https://youtu.be/AVHtApM36aQ?si=fJzDb7CVlDRGLb15}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 11 έως 14 Δεκεμβρίου 2025