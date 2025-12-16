Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, η ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού του Ντίκενς, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, με σύνολο εισιτηρίων που ξεπερνάει τις 145.000, μόλις τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της
Η ταινία που συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του ελληνικού box office, έκοψε τα διπλάσια σχεδόν εισιτήρια σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα και όπως φαίνεται τίποτα δεν μπορεί να κόψει τη φόρα της, όσο πλησιάζουμε στην περίοδο των γιορτών.
Από κοντά και η Zωούπουλη 2, που ακολουθεί στη δεύτερη θέση, όπως και η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη που όχι μόνο ξεπέρασε τα 100.000 εισιτήρια, αλλά φαίνεται να έχει απήχηση σε ένα ευρύτερο και πιο mainstream κοινό.
Ρίχνοντας μια ματιά στις υπόλοιπες θέσεις του Top 10, βλέπουμε ότι φιγουράρουν κυρίως ταινίες που μας βάζουν στο πνεύμα των γιορτών και τρόμου.
Η κίνηση στα σινεμά αναμένεται να εκτοξευτεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες και σε αυτό θα βοηθήσει τόσο η νέα ταινία Avatar: Φωτιά και Στάχτη, όσο και ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή που κάνει πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων.
{https://youtu.be/AVHtApM36aQ?si=fJzDb7CVlDRGLb15}
Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 11 έως 14 Δεκεμβρίου 2025
- «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», 141 αίθουσες, εισιτήρια 66.944 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 146.335
- «Zωούπουλη 2», 140 αίθουσες, εισιτήρια 28.613 (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 134.171
- «Σπασμένη Φλέβα», 76 αίθουσες, εισιτήρια 18.652 (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 109.208
- «Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων: Μια Ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς», 59 αίθουσες, εισιτήρια 7.413 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 7.413
- «Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2», 50 αίθουσες, εισιτήρια 7.144 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 33.142
- «Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων», 48 αίθουσες, εισιτήρια 5.716 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 12.617
- «Νυρεμβέργη», 34 αίθουσες, εισιτήρια 3.621 (5η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 67.614
- «Η Συμμορία των Μάγων 3», 20 αίθουσες, εισιτήρια 3.402, (4η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 45.637
- «Άγια Νύχτα, Αγρια Νύχτα», 35 αίθουσες, εισιτήρια 3.250, (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 3.250
- «Keeper», 31 αίθουσες, εισιτήρια 2.203 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 2.203