Δημοσίευση για 14η συνεχόμενη χρονιά της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο Όμιλος ΔΕΗ δημοσίευσε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024, συνεχίζοντας για 14η χρονιά την αξιόπιστη και διαφανή καταγραφή της προόδου του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης.

Το 2025 αποτέλεσε ένα νέο σταθμό σε μια πορεία εξέλιξης και ωρίμανσης της εταιρικής βιωσιμότητας, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ο Όμιλος ΔΕΗ δημοσίευσε την Έκθεση Βιωσιμότητας ενσωματώνοντας την στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2024 , βάσει των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), του Κανονισμού της Ταξινομίας της ΕΕ (ΕΕ 2020/852) και του αντίστοιχου εθνικού νομοθετικού πλαισίου (Ν. 5164/2024), ενώ επιπλέον προχώρησε με τη δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024, σε συνέχεια και της πρακτικής των εθελοντικών γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας των προηγούμενων ετών.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 περιλαμβάνει περισσότερα ποιοτικά στοιχεία, πρωτοβουλίες και δράσεις που σχετίζονται με τη στρατηγική δημιουργίας διαμοιραζόμενης αξίας (Creating Shared Value – CSV), όπως και οι προηγούμενες Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επιπλέον, ενσωματώνει διευρυμένα ποσοτικά στοιχεία, συλλεγμένα και υπολογισμένα για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου, στοχεύοντας στην πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία καλύπτει το σύνολο των θυγατρικών του Ομίλου ΔΕΗ, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα Εκθέσεων Βιωσιμότητας 2021 Universal Standards του διεθνούς οργανισμού GRI (Global Reporting Initiative), ενώ είναι ευθυγραμμισμένη με το πλαίσιο αναφοράς Communication on Progress (CoP) του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact - UNGC). Ο στόχος της Έκθεσης είναι η δημοσιοποίηση επιπλέον πληροφοριών βιώσιμης ανάπτυξης βάσει εθελοντικών προτύπων αναφοράς ως καλή πρακτική ενίσχυσης της διαφάνειας, καθώς και περαιτέρω βελτίωσης των επιδόσεων του Ομίλου σε ESG αξιολογήσεις (ESG ratings).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ESG Επιδόσεις & Ορόσημα του 2024

Η χρονιά σηματοδότησε ουσιαστική πρόοδο για τον Όμιλο ΔΕΗ, με βασικούς δείκτες που αποτυπώνουν τη σταθερή μετάβαση σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό και ενεργειακό μοντέλο.

Στις επιδόσεις του Ομίλου ΔΕΗ σε θέματα ESG για το 2024 ξεχωρίζουν τα εξής:

85% των επενδύσεων σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

των επενδύσεων σε ΑΠΕ, 29% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ

ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ 28% μείωση της λιγνιτικής παραγωγής σε σχέση με το 2023

σε σχέση με το 2023 Αποκατάσταση συνολικά 601,9 εκταρίων στα Λιγνιτικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, εκ των οποίων 121,4 εκτάρια (20,2%) αφορούν δασικές εκτάσεις

Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, εκ των οποίων 21.320 εργαζόμενοι (17.361 στην Ελλάδα, 3.834 στη Ρουμανία, 125 σε λοιπές χώρες)

(17.361 στην Ελλάδα, 3.834 στη Ρουμανία, 125 σε λοιπές χώρες) 32% των εργαζόμενων του Ομίλου είναι γυναίκες , ενώ η εκπροσώπησή τους στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο ανέρχεται σε 35,2% το 2024

είναι , ενώ η εκπροσώπησή τους στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο ανέρχεται σε 35,2% το 2024 Δίκτυο 2.537 σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε 674 περιοχές στην Ελλάδα και 550 σταθμών φόρτισης σε 199 περιοχές στη Ρουμανία

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Tο ταξίδι μετασχηματισμού του Ομίλου ΔΕΗ σε μία βιώσιμη Powertech εταιρεία, ηγέτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, γεμάτο προκλήσεις και δύσκολες αποφάσεις, ο Όμιλος ΔΕΗ ηγείται του νέου πράσινου εξηλεκτρισμού και συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές. Το 2024 αποτέλεσε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη διαδρομή μας, προς ένα βιώσιμο, καινοτόμο και κοινωνικά υπεύθυνο παρόν και μέλλον. Με σταθερότητα, διαφάνεια και προσήλωση στις αρχές της βιωσιμότητας, επενδύουμε σε ένα ενεργειακό σύστημα ανθεκτικό, δίκαιο και βιώσιμο, ένα σύστημα που υπηρετεί τον άνθρωπο και την κοινωνία, ενώ προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. Με ευθύνη και όραμα, χτίζουμε το μέλλον της ενέργειας για όλους».

Με συνέπεια στις αρχές της διαφάνειας και της υπεύθυνης ανάπτυξης, ο Όμιλος ΔΕΗ συνεχίζει να εξελίσσει τα πρότυπα δημοσιοποίησης, ενισχύοντας τη λογοδοσία, την αξιοπιστία και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Με σταθερό προσανατολισμό στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, ο Όμιλος επενδύει συστηματικά σε ένα ενεργειακό μέλλον που δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και των μετόχων του.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 του Ομίλου ΔΕΗ είναι διαθέσιμη εδώ.