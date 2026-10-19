Ο καιρός αλλάζει ξανά. Η τάση μέχρι τέλος του Οκτωβρίου.

Βελτιωμένος είναι ο καιρός, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι θα έχουμε πλέον και αρκετές πυκνές ομίχλες. Την Τρίτη θα έχουμε ηλιοφάνεια με την θερμοκρασία να φτάνει στα κεντρικά τους 22 βαθμούς, στα νότια τους 21 και στα βόρεια από 17 έως και 22. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 και στα ανατολικά νησιωτικά τους 21 με 22 βαθμούς.

Την Τετάρτη όμως και στα ΒΔ της χώρας θα έχουμε τοπικές μπόρες και ίσως το βράδυ της Πέμπτης στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται νέες τοπικές καταιγίδες. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι καλός και την Κυριακή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αλλάξει ο καιρός στη δυτική και νότια Ελλάδα με δυνατές βροχές έως και τις 27-28/10.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=RMoPN1eqEio}