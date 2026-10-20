Τα «αναχώματα» που στήνει το Μαξίμου- Οι ομοιότητες και οι διαφορές με άλλες χώρες.

Τα «μαντάτα» της εκτεταμένης κοινωνικής αναταραχής στην Ευρώπη θέτουν την κυβέρνηση σε κατάσταση επιφυλακής. Ο κίνδυνος μιμητισμού ή μιας γενικευμένης ανάφλεξης καραδοκεί. Το Μέγαρο Μαξίμου από την Δευτέρα φτιάχνει αναχώματα για να αποτρέψει παρόμοιες καταστάσεις στην Ελλάδα.

Μια σπίθα αρκεί

Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στην χώρα μας δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχει κοινωνικό ρεύμα τέτοιο που να μπορεί να «φουσκώσει» και να πνίξει την κυβέρνηση.

Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης από μόνα τους δεν μπορούν να ξεσηκώσουν τον λαό ή να προκαλέσουν κοινωνική έκρηξη. Όχι, αν δεν βράζει η ίδια η κοινωνία.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος δεν καραδοκεί. Αν η ακρίβεια υπερβεί τις αντοχές της κοινωνίας. Και τότε μια σπίθα αρκεί.

Καρότο και μαστίγιο από τον Κ. Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός φρόντισε από το Λαύριο να βάλει το πλαίσιο. «Νοιαζόμαστε για τους πολίτες αλλά δεν είμαστε μάγοι» είπε με το βλέμμα στραμμένο στους πολίτες. «Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές των λαϊκιστών που έταζαν ότι μπορούσαν «με έναν νόμο και με ένα άρθρο» να σκίζουν μνημόνια» πρόσθεσε σε μια προσπάθεια να εξουδετερώσει την φωνή της αντιπολίτευσης φορώντας της το κουστούμι του λαϊκισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η «κόκκινη γραμμή» του Π. Μαρινάκη

Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη να θέτει και την κόκκινη γραμμή σε πιθανές κινητοποιήσεις: «Άλλο η ειρηνική διαδήλωση και άλλο το χάος» είπε εκμεταλλευόμενος το σχόλιο του μέλους της ΕΛΑΣ Π. Λαμπρινίδη «άντε και στα δικά μας» με αφορμή τα γεγονότα στη Γαλλία.

Δηλαδή, ο κ. Μαρινάκης κατέστησε σαφές πού θα ρίξει την ευθύνη πιθανών έκτροπων αν πατηθεί η κόκκινη γραμμή της «ειρηνικής κινητοποιήσεις» .

Δίνουν προληπτικά τον μουτζούρη στην αντιπολίτευση

«Διαχρονικά, ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού χώρου αυτού επένδυε στο μπάχαλο και νομίζω ότι κάποιοι, όπως φαίνεται από αυτές τις δηλώσεις που ελπίζω να απομονωθούν, συνεχίζουν να επενδύουν στο μπάχαλο και στο χάος» είπε ο κ. Μαρινάκης και έδειξε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ή όποιο άλλο κόμμα επιχειρήσει – κατά την γνώμη του Μαξίμου- να ρίξει λάδι στη φωτιά των κινητοποιήσεων.

Γραμμή πολύ λεπτή αφού σε τέτοιες περιπτώσεις η συμβολή των κομμάτων, η οργή των διαδηλωτών και τα έκτροπα που μπορεί να προκαλέσουν «κουκουλοφόροι» των άκρων ερμηνεύονται κατά το δοκούν από όλους.

Ψάχνουν ομοιότητες και διαφορές

Στην καρδιά του ζητήματος στην κυβέρνηση ψάχνουν ομοιότητες και διαφορές με άλλες χώρες που βρίσκονται σε συνθήκη λαϊκής εξέγερσης. Με μπούσουλα κυρίως την Γαλλία.

Κύριο επιχείρημα είναι ότι η οικονομία της Γαλλίας μπαίνει σε περίοδο λιτότητας ενώ η Ελλάδα επιστρέφει από την περιπέτεια της οικονομικής κρίσης. Συνεπώς ότι ήταν να περάσει η χώρα – σύμφωνα με την κυβέρνηση- το πέρασε από το 2008 μέχρι και την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Η έλλειψη αντίπαλου δέους και το μεταναστευτικό

Δεύτερο επιχείρημα του Μαξίμου είναι ότι οι πολιτικές συνθήκες στην Γαλλία είναι διαφορετικές. «Εκεί η πολιτική κρίση κρατάει δεκαετίες. Και υπάρχει και αντίπαλο δέος που επιτρέπει στον κόσμο να στραφεί κάπου αλλού. Είτε στην Λεπέν είτε στον Μελανσόν. Στην Ελλάδα παρά την φθορά της κυβέρνησης ισχυρό αντίπαλο δέος δεν υπάρχει» σχολιάζει κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας υπονοώντας ότι στην Ελλάδα ο φόβος της ακυβερνησίας μπορεί να συσπειρώσει τον κόσμο γύρω από την σημερινή κυβέρνηση αντί να τον βγάλει στον δρόμο.

Τρίτο επιχείρημα της κυβέρνησης είναι το μεταναστευτικό. «Στην Γαλλία η εξέγερση οφείλεται και στην αποτυχία διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος. Η ελληνική κυβέρνηση ασκεί αυστηρή πολιτική σε αυτό το θέμα» λένε.

Κοινή ομοιότητα το υψηλό κόστος ζωής

Εκτός από διαφορές, ωστόσο, υπάρχουν και πολλές ομοιότητες. Τόσο με την εξέγερση στην Γαλλία όσο και με την κοινωνική δυσφορία σε άλλες Ευρωπαϊκές ή γειτονικές χώρες.

Με πρώτο το υψηλό κόστος ζωής που θα αρχίσει και στην Ελλάδα να ξαναδιογκώνεται με την νέα ενεργειακή κρίση. Και αν η κυβέρνηση μπορεί να ισχυρίζεται βασίμως ότι οι αιτίες είναι εξωγενείς -και όχι εγχώριες όπως στην οικονομική κρίση του 2009- οι λύσεις στο πρόβλημα παραμένουν κυβερνητική επιλογή.

Και αν το Μαξίμου θα μπορεί να πείθει τους δικούς της ψηφοφόρους ότι η αντιπολίτευση λαϊκίζει δεν θα μπορεί να κάνει το ίδιο και με τα επιχειρήματα Σαμαρά που προέρχεται από τα σπλάχνα της Ν.Δ. και έχει διατελέσει και πρωθυπουργός.

Σκληρή κριτική Σαμαρά για ακρίβεια

«Η ακρίβεια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα διεθνών εξελίξεων. Είναι και ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής» είπε χθες ο κ. Σαμαράς διαχωρίζοντας την «διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη, κυβέρνηση Μητσοτάκη» από τον «κοινωνικό φιλελευθερισμό» που όπως είπε πρεσβεύει ο ίδιος και η παραδοσιακή Ν.Δ.

«Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, στον οποίο εγώ πιστεύω, απαιτεί παρέμβαση του κράτους για την ανακούφιση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων. Κι αυτή είναι ουσιαστική πολιτική διαφορά» πρόσθεσε ο Μεσσήνιος πολιτικός και πρότεινε- μεταξύ άλλων -μείωση των έμμεσων φόρων στα καύσιμα , μείωση του ΦΠΑ για σειρά προϊόντων αλλά και στην εστίαση βάζοντας πλάτη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η αμφισβήτηση έρχεται εκ των έσω

Και για να προλάβει τα όποια επιχειρήματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο κ. Σαμαράς κατέληξε λέγοντας «Τα έκανα σε πολύ χειρότερες συνθήκες. Και μπορούν να γίνουν ξανά».

Η παρέμβαση Σαμαρά είναι «οδηγός» και για άλλα εκρηκτικά προβλήματα όπως το κοινωνικό κράτος και το στεγαστικό που έχουν φέρει στους δρόμους πολίτες χωρών όπως η Ιταλία ή η Ισπανία και η Πορτογαλία. Ή τα ζητήματα διαφθοράς που έχουν κινητοποιήσει τον λαό στην Αλβανία και την Σερβία. Ή συνδυασμό των παραπάνω προβλημάτων όπως συμβαίνει στην Ιταλία και το Βέλγιο.

Συμπέρασμα. Ούτε η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να κοιμάται ήσυχη μέσα σε ένα γενικευμένο κύμα δυσφορίας. Πόσω μάλλον που κεντρικά η Ε.Ε. κοιμάται τον ..ύπνο του δικαίου.