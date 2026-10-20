Σκληρή δήλωση Σαμαρά για Λιβύη, Τουρκία, Έβρο και Αλβανία.

Για μια «κοιμισμένη Ελλάδα», που «κολυμπάει στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία» κάνει λόγο ο Αντώνης Σαμαράς.

Σε νέα του δήλωση, με αφορμή το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Αντώνης Σαμαράς σημειώνει: «Τα δραματικά γεγονότα της Λιβύης, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Γεραπετρίτη που πρόσφατα μας διαβεβαίωνε για τα ακριβώς αντίθετα. Εκθέτουν και τον Πρωθυπουργό που συμφωνεί σε όλα μαζί του, αντί να τον έχει ήδη αποπέμψει.

Και ενώ κύματα παράνομων μεταναστών από τη Λιβύη στοχεύουν την Κρήτη, πυκνώνουν τα σύννεφα ακόμα και για τη Μονή Σινά» και συνεχίζει: «Την ίδια ώρα βλέπουμε την Τουρκία να αγοράζει συνεχώς -μέσω Βουλγαρικών εταιρειών- ακίνητα στη Θράκη. Και τον Ράμα να αγκαλιάζεται με τον Ερντογάν. Κι εμείς κοιμισμένοι, κολυμπάμε πάντα στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία… ».

Τέλος σημειώνει ότι «οφείλει ο κ Μητσοτάκης να καταλάβει το μέγεθος των νέων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα ο ίδιος με τον κ. Γεραπετρίτη».