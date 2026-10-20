Έγκριση φαίνεται πως παίρνει η συμφωνία μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας.

Σε έγκριση της θαλάσσιας συμφωνίας (τουρκολιβυκού μνημονίου) με την Τουρκία προχώρησε το κοινοβούλιο της Λιβύης, ανακαλώντας την απόφαση μποϊκοτάζ που είχε λάβει το 2020, σύμφωνα με δηλώσεις δύο βουλευτών στο πρακτορείο Reuters.

Η Βεγγάζη πρόκειται να φιλοξενήσει συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, με την επικύρωση της θαλάσσιας συμφωνίας Λιβύης – Τουρκίας να επανέρχεται στην ημερήσια διάταξη, με τον ιστοτόπο να κάνει λόγο για «σημαντική πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας – Ανατολικής Λιβύης» τονίζοντας ότι «η Άγκυρα και η Βεγγάζη ενδέχεται να βρίσκονται προ μιας σημαντικής προόδου στις σχέσεις τους, η οποία θα έχει σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις για τη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Το Νοέμβριο του 2019, η Τουρκία είχε υπογράψει με την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης (GNA) το αμφιλεγόμενο μνημόνιο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.

Το Κοινοβούλιο της Λιβύης (που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, είναι υπό τον έλεγχο της Βεγγάζης υπό τον Χαλίφα Χαφτάρ και βρίσκεται σε χρόνια αντιπαράθεση με την Τρίπολη) δεν το είχε κυρώσει τότε· μάλιστα, το 2020 είχε κηρύξει άκυρο και είχε μποϊκοτάρει τη συμφωνία.