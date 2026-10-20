Τις αλλαγές αποσαφηνίζει εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, η οποία περιγράφει το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας και τις προσαρμογές που καλούνται να κάνουν οι δήμοι.

Αλλάζει η Δημοτική Αστυνομία, καθώς το νέο θεσμικό πλαίσιο διευρύνει σημαντικά τις αρμοδιότητές της, φέρνοντάς τη σε πεδία που μέχρι σήμερα αποτελούσαν βασικό αντικείμενο της Τροχαίας: από την παράνομη στάθμευση και τους ελέγχους σε οδηγούς και οχήματα μέχρι την ακινητοποίηση οχημάτων, ακόμη και τη σύλληψη των παραβατών.

Τις αλλαγές, πάντως, αποσαφηνίζει εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, η οποία περιγράφει το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας και τις προσαρμογές που καλούνται να κάνουν οι δήμοι.

Ετσι, σημαντική αλλαγή αποτελεί η πρόβλεψη για λειτουργία της υπηρεσίας σε 24ωρη βάση, με τρεις βάρδιες, μια αναδιοργάνωση που, εφόσον εφαρμοστεί στην πράξη, μπορεί να ενισχύσει την παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας σε ώρες και σημεία όπου οι παραβάσεις παραμένουν συχνά ανεξέλεγκτες.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει τον εξοπλισμό τους με αλεξίσφαιρα γιλέκα, χειροπέδες και αστυνομική ράβδο άμυνας, ενώ αναγνωρίζει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τις ιδιότητες και τις εξουσίες που προβλέπονται για ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους. Στο πλαίσιο, λοιπόν, των αρμοδιοτήτων τους προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα σύλληψης παραβατών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία. Παράλληλα, ενισχύεται η ποινική προστασία των δημοτικών αστυνομικών απέναντι σε περιστατικά βίας και απείθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί επιπλέον εξοπλίζονται με αλεξίσφαιρα γιλέκα, χειροπέδες και αστυνομική ράβδο άμυνας. Αναγνωρίζονται μάλιστα ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι με την εξουσία να συλλαμβάνουν. Θα υπάρχει και αυστηρή ποινική προστασία τους απέναντι σε περιστατικά βίας και απείθειας.

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Στις νέες της ευθύνες θα είναι ακόμη η ακινητοποίηση οχημάτων, ο έλεγχος των αδειών οδήγησης και της ασφαλούς μεταφοράς γενικά.

Σε άλλες ευθύνες που θα έχει συγκαταλέγεται ο έλεγχος της εφαρμογής του νόμου για ποδήλατα, μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες και πατίνια.

Θα ελέγχει επίσης αυστηρά την παράνομη στάση και στάθμευση σε σημεία φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Από κόσκινο θα περνάνε και περιπτώσεις χρηματισμού για την εύρεση θέσεων στάθμευσης, όπως και το αν τα οχήματα είναι εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες συσκευές.

Τι δεν θα ελέγχει η Δημοτική Αστυνομία

Οι νέες αρμοδιότητες έρχονται να κουμπώσουν στις ήδη υπάρχουσες της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας, η επιτήρηση της ελεγχόμενης στάθμευσης, η συμμόρφωση με φωτεινούς σηματοδότες και ρυθμιστικές πινακίδες, οι διαβάσεις πεζών, ο έλεγχος εκπομπών ρύπων και της κατοχής κάρτας καυσαερίων και η αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας.