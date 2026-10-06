Στέλνουν μηνύματα για δήθεν κλήσεις που υποτίθεται ότι προέρχονται από το gov.gr.

Η Αστυνομία προειδοποιεί για νέα απάτη με SMS, που εμφανίζεται- ψευδώς- να είναι από το gov.gr και αφορά δήθεν κλήσεις και πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις.

«Οι απατεώνες στέλνουν SMS για δήθεν τροχαία παράβαση/πρόστιμο, κάνοντάς το να φαίνεται ως αυθεντικό, προερχόμενο από το gov.gr. Το link οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα που ζητά πινακίδα κυκλοφορίας και στοιχεία τραπεζικής κάρτας», τονίζει η ΕΛΑΣ σε ανάρτηση.

«Μην πατάτε links σε SMS, το http://gov.gr δεν θα σας στείλει ΠΟΤΕ σύνδεσμο Μπαίνετε μόνοι σας μόνο στο επίσημο http://gov.gr για οποιονδήποτε έλεγχο ή πληρωμή», συμβουλεύει η Αστυνομία.

Η προειδοποίηση της ΕΛΑΣ για τη νέα απάτη με δήθεν κλήσεις

{https://x.com/hellenicpolice/status/2107418044695724258}