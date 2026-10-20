«Την ‘άκουσα’ ζητώντας χρήματα τα οποία ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε», δήλωσε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Για τα πρώτα χρόνια της καριέρας του και την επαγγελματική του πορεία μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, αποκαλύπτοντας ορισμένες άγνωστες ιστορίες από την ενασχόλησή του με το stand-up comedy.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός κωμικός αναφέρθηκε στην επαγγελματική του πορεία, αλλά και στη σκέψη του να ακολουθήσει την ιερατική σχολή.

Αρχικά, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, απάντησε στο ερώτημα των δύο παρουσιαστών αναφορικά με το αν «μεγαλοπιάστηκε» ποτέ κατά τη διάρκεια της προσωπικής του καριέρας.

«Δεν την ‘άκουσα’ με την έννοια ‘Κάποιος είμαι’. Την ‘άκουσα’ πολλές φορές, πιστεύω, ζητώντας χρήματα τα οποία ήταν παρά πάνω από ό,τι έπρεπε. Τα πήρα βέβαια… Τα χρήματα έτσι και αλλιώς είναι και ένα μέσο για να καταλάβεις και το δικό σου μέγεθος για να καταλάβεις ποιος είσαι μέσα σε ένα σύμπαν που είσαι ανύπαρκτος. Όλα έχουν μία ματαιότητα, αλλά οκ, προχωράμε… Δεν έχεις κανέναν όταν ο άλλος έχει πληρώσει για να έρθει να σε δει… Είναι μία νίκη κάθε βράδυ, μειώνω την απόσταση, έρχεται ο κόσμος κοντά μου… Δεν έχω αγωνία, η επιτυχία είναι μία διάρκεια πραγμάτων και μία αλληλουχία γεγονότων. Εκτός από τύχη, δεν έχω σταματήσει να είμαι ο ίδιος… και να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ», δήλωσε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε για τα πρώτα χρόνια της καριέρας του

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο κωμικός αναφέρθηκε στα πρώτα βήματα της καριέρας του και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε σταδιακά να εξελιχθεί.

Όπως εξήγησε, αρχικά ήταν υπεύθυνος για όλα όσα έπρεπε να υλοποιηθούν πριν από κάθε παράσταση, ενώ η πρώτη του δουλειά ήταν στο ραδιόφωνο:

«Ζήτησα μία δουλειά στο ραδιόφωνο το 2003. Αλλά το βίωσα όλο. Το 2004 – 2005 υπήρχαν λεφτά στα media. Εγώ ακόμα δεν είχα πάρει (σ.σ λεφτά) γιατί μόλις είχα μπει. Μόλις ξεκίνησα λιγάκι: πάρε μνημόνια… Τότε, τα media διαλύθηκαν, 35% περικοπές. Πολύ ωραία, λέω με έχει πάει πολύ γούρι όλο αυτό, μήπως να σταματήσω εγώ να οικονομήσουν όλοι οι άλλοι; Μετά το ένα έφερε το άλλο».

Και πρόσθεσε: «Ήμουν προετοιμασμένος από πολύ μικρός για να το κάνω όλο αυτό. Δεν είχα όνειρα, έβαζα κάποιους στόχους. Έκανα μία παράσταση και έλεγε ότι πρέπει να αγοράσω ένα μικρόφωνο. Αγόραζα με τα πρώτα μου λεφτά ένα μικρόφωνο, μετά ήθελα φως. Τότε έκανα και τον sitting με άλλη φωνή. Έπαιρναν τηλέφωνο, εγώ δεν είχα άνθρωπο να τον πληρώνω… Δεν υπήρχε συνεργάτης. Έβαζα χαρτάκια εγώ, κολλούσα αφίσες εγώ, και είχα και μία κόκκινη κουρτίνα που την έβαζα στις καφετέριες για να φαίνεται ότι υπάρχει μία θεατρικότητα. Ωραίο ήταν. Το έχω δει όλο να γίνεται τμηματικά. Το πίστευα…».

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισαν οι οικείοι του όταν ξεκίνησε να ασχολείται με το stand-up comedy:

«Δεν κοινοποιούσα τα όνειρά μου και τις σκέψεις μου σε άλλους ανθρώπους. Πήγαινα βήμα – βήμα…», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κωμικός.

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Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Μου πέρασε από το μυαλό η ιερατική σχολή»

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε στον τρόπο που οι δικοί του άνθρωποι μιλούν για το επάγγελμά του, αποκαλύπτοντας μάλιστα, ότι είχε σκεφτεί να ακολουθήσει την ιερατική σχολή, λόγω της ιδιότητας του πατέρα του που είναι ιερές:

«Ο πατέρας μου, που είναι παπάς λέει ότι μοιάζουν οι δουλειές μας ‘και εγώ έχω μικρόφωνο και κόσμο από κάτω’. Έχει χιούμορ ο μπαμπάς μου… Είναι 69 χρονών ο πατέρας μου και 64 η μητέρα μου. Αυτή η μεταφυσική κουβέντα υπήρχε μέσα στο σπίτι. Υπήρχε γενικότερα μία συστολή στα πράγματα, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί ήταν άσχετοι οι γονείς μου με το θέαμα. Υπάρχει μία συστολή και στον τρόπο που έχω να πω αυτό που θέλω να πω στη σκηνή… ακόμη και η φωνή και τρόπος, οι κινήσεις… Δεν υπάρχει επικριτική ματιά και σύγκριση από τους γονείς μου. Μου είχε περάσει από το μυαλό η ιερατική σχολή, όταν ήμουν μικρός», κατέληξε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μεταξύ άλλων.

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