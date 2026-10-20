Όσα είπε ο Χάρης Βαρθακούρης για τον τραυματισμό του λίγες ώρες μετά από το εξιτήριο.

Έναν σοβαρό τραυματισμό είχε πριν από μερικές ημέρες ο Χάρης Βαρθακούρης, με τον γνωστό ερμηνευτή να γνωστοποιεί ότι χτύπησε στον αστράγαλο και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Λόγω της απρόοπτης εξέλιξης οι εμφανίσεις του με τον Θοδωρή Φέρρη αναβάλλονται, ενώ την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media την Κυριακή.

Το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», γνωστοποίησε ότι ο Χάρης Βαρθακούρης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και πλέον αναρρώνει στο σπίτι του.

Μάλιστα, ο γνωστός παρουσιαστής, θέλησε να καλέσει με βιντεοκλήση την Αντελίνα Βαρθακούρη με σκοπό να μάθει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ερμηνευτή.

Η on – air επικοινωνία του Χάρη Βαρθακούρη με τον Γιώργο Λιάγκα

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, η Αντελίνα Βαρθακούρη, επιβεβαίωσε ότι ο σύζυγός της πήρε εξιτήριο, ενώ λίγο αργότερα ο Χάρης Βαρθακούρης περιέγραψε τη στιγμή του ατυχήματος.

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Όπως εξήγησε ο ερμηνευτής, ο τραυματισμός του ήταν αρκετά σοβαρός, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση:

«Μισό βήμα πριν πιάσω το χερούλι της πόρτας του αυτοκινήτου που θα με γυρνούσε σπίτι μου… έβρεχε καταρρακτωδώς, γλίστρησα. Θυμάμαι ότι πετάχτηκα στον αέρα, έσκασα κάτω με την πλάτη και το κεφάλι. Ένιωσα ότι κάτι πήγε στραβά με το πόδι μου, διότι κατευθείαν έβγαλα μία κραυγή, πρέπει να ακούστηκε πολλά χιλιόμετρα… Άφησα μία βρισιά, με σηκώσανε πήγα στο ΚΑΤ, και πήγαμε να το χειρουργήσω. Και ο πατέρας μου πριν κάποια χρόνια τον ίδιο αστράγαλο είχε σπάσει», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Χάρης Βαρθακούρης.

Σε ό,τι αφορά τις εμφανίσεις του με τον Θοδωρή Φέρρη, ο ερμηνευτής τόνισε ότι θα πραγματοποιηθούν αλλά με μία μικρή καθυστέρηση.

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