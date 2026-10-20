Η πρώτη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα μετά την ένταση με την Άννα Βίσση.

Στην Πάρο φαίνεται πως βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Νίκος Καρβέλας, με το ρεπορτάζ από την εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, να επιβεβαιώνει την είδηση.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», προβλήθηκαν ορισμένα στιγμιότυπα από την εμφάνιση του μουσικοσυνθέτη σε παραλία του νησιού.

Η στιγμή απαθανατίστηκε από την δημοσιογράφο Σοφία Ορφανού, η οποία κατάγεται από την Πάρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ίδια επισκέφθηκε την παραλία και μπροστά της εμφανίστηκε ο Νίκος Καρβέλα με σκούφο και γυαλιά.

Στο σχετικό απόσπασμα μάλιστα, αναγράφεται «Ωχ! Ο Νίκος Καρβέλας».

Η συγκεκριμένη εμφάνιση, αποτελεί την πρώτη μετά από την κόντρα του γνωστού μουσικοσυνθέτη με την Άννα Βίσση.

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Η κόντρα του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση

Αφορμή για την ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, φαίνεται πως στάθηκε η μεγάλη συναυλία της ερμηνεύτρια στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου.

Λίγες ημέρες μετά την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εμφάνισης, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για ρήξη στη σχέση των δύο καλλιτεχνών.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε όταν ο Νίκος Καρβέλας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε στις 6 Οκτωβρίου, ενώ λίγες ώρες αργότερα η Άννα Βίσση τοποθετήθηκε δημόσια δίνοντας τη δική της απάντηση στη θέση του μουσικοσυνθέτη.

Παράλληλα, ο Νίκος Καρβέλας, ανακοίνωσε την απόφασή του να αναλάβει προσωπικά τη διαχείριση των αδειών για τη ζωντανή ερμηνεία των τραγουδιών του, αλλά και τη διαπραγμάτευση των σχετικών αμοιβών. Την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ προχώρησε σε σχετικούς έλεγχους.