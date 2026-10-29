Ο Γρηγόρης Γκουντάρας, αποκάλυψε ότι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε προσφερθεί να τον βοηθήσει οικονομικά.

Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη έκανε το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου ο Γρηγόρης Γκουντάρας, μιλώντας για τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, περιγράφοντας μία από τις συνομιλίες που είχαν στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και με αφορμή ένα ρεπορτάζ σχετικό με τον stand up comedian, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην περίοδο που πουλούσε το σπίτι του στον Γέρακα, εξηγώντας ότι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε προσφερθεί να τον βοηθήσει οικονομικά.

Η αποκάλυψη για τον Αλέξανδρο Τσουβέλα

«Θα μου επιτρέψεις να πω κάτι; Το έχω γράψει, δεν το έχω πει δημόσια. Όταν πούλησα το σπίτι μου στο Γέρακα, πολλοί πίστευαν ότι το πούλησα επειδή μου πήραν το σπίτι από την τράπεζα κτλ. Το πούλησα για να τελειώνω. Είχα δάνειο σε ελβετικό φράγκο», εξήγησε αρχικά ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Στη συνέχεια, εμφανώς ενθουσιασμένος με την προσωπικότητα του Αλέξανδρου Τσουβέλα, πρόσθεσε: «Τον Τσουβέλα δεν τον γνώριζα, τότε δεν είχαμε συναντηθεί καν και με παίρνει ένα τηλέφωνο, ένα άγνωστο νούμερο και ήταν ο Αλέξανδρος και μου λέει: ‘Ρε Γρηγόρη, είμαι ο τάδε. Θα κάνω μια παράσταση και θα σου δώσω όλα τα λεφτά για να κρατήσεις το σπίτι’. Στο λέω και ανατριχιάζω, στο λέω και ανατριχιάζω… Δεν το πίστευα. Του εξήγησα και του είπα ότι ‘Τι να σου πω ρε φίλε, σε ευχαριστώ, αλλά δεν είναι έτσι όπως το κατάλαβε η πλειοψηφία, είναι διαφορετικά τα πράγματα’ και μου λέει ‘Να ξέρεις ότι αν χρειαστεί θα κάνω αυτό’. Μπράβο του…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmh6wurgeop5?integrationId=40599y14juihe6ly}