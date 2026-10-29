Η πρώτη on camera αντίδραση της Μαρίας Αντωνά μετά την ατάκα της Ζήνας Κουτσελίνη που σχολιάστηκε.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη για τη Μαρία Αντωνά, με την παρουσιάστρια να δηλώνει ότι στην νέα εκπομπή του Mega, το μόνο που βλέπει είναι «δύο άντρες, ένα μίνι και η ενημέρωση».

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια, επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από μία ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Παράλληλα, πρόσωπα του χώρου και συνάδελφοι της Μαρίας Αντωνά, θέλησαν να εκφράσουν δημόσια την άποψή τους, ενώ ανάμεσα σε όσους τοποθετήθηκαν ήταν και ο Γιώργος Λιάγκας, με τον οποίο η ίδια διατηρεί προσωπική σχέση.

Την επόμενη ημέρα, η Ζήνα Κουτσελίνη, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», θέλησε να εκφράσει τα δικά της συναισθήματα για το περιστατικό, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Θέλω να πω βαθιά μέσα από την καρδιά μου πως ό,τι είπα για τη Μαρία Αντωνά το εξήγησα σε εκείνη με προσωπικό μήνυμα. Τις διαφορές δεν τις λύνουμε δημόσια και είμαι ένας άνθρωπος που αυτό που έχω να το πω το λέω για τον άνθρωπο στον οποίο αναφέρομαι. Δεν χτυπάω από αυτόν έναν άλλο άνθρωπο».

Μαρία Αντωνά: Η πρώτη αντίδραση on camera

Το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day» προβλήθηκε ένα σύντομο απόσπασμα από τις νέες δηλώσεις της Μαρίας Αντωνά.

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Η ίδια, θέλησε να εκφράσει την προσωπική της άποψη, τονίζοντας πως ό,τι είχε να πει, το είχε ήδη κάνει μέσω της ανάρτησής της:

«Ωραία, πολύ ωραία η Θεσσαλονίκη… Είμαι ένας άνθρωπος που όταν πραγματικά νιώθω ότι κάτι έχω να πω και κάτι αισθάνομαι, το λέω. Αυτό έκανα και στην προκειμένη περίπτωση, τουλάχιστον για τη χρονική στιγμή που αισθάνθηκα ότι ήθελα να πω κάτι, το είπα. Αυτό! Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ούτε να προσθέσω, ούτε να σχολιάσω. Αλήθεια! Ό,τι ένιωσα το είπα, δεν έχω να πω κάτι άλλο σε σχέση με αυτό… Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι πολύ ωραίο γενικά όταν ακούς όμορφα σχόλια από τον κόσμο και όταν κάποιος καταλαβαίνει τι ακριβώς αισθάνεσαι και τι περνάς. Δεν είναι μόνο ο Γιώργος (σ.σ Λιάγκας), είναι και όλα τα πρόσωπα… Ευχαριστώ πολύ! Αυτή τη στιγμή δεν νιώθω κάτι που θα ήθελα να σχολιάσω σε σχέση με αυτό».

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