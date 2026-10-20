Η Βίκυ Κάβουρα σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην «Super Κατερίνα».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου η Βίκυ Κάβουρα, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Οι δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια της συζήτησης εστίασαν σε θέματα που αφορούν την μητρότητα, με την καλεσμένη να μιλά για τη σχέση της με την 2,5 ετών κόρη της, αλλά και τον σύντροφό της.

Παράλληλα, η Βίκυ Κάβουρα, αναφέρθηκε σε ένα ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, γεγονός που την οδήγησε στο να απομακρυνθεί από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες για ένα χρονικό διάστημα.

Όπως εξήγησε, στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της είχε ένα ατύχημα πάνω στη σκηνή την ώρα που συμμετείχε σε θεατρική παράσταση, με αποτέλεσμα να επανέλθει στο θέατρο μετά τη γέννηση της κόρης της.

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Βίκυ Κάβουρα: Το όνομα της κόρης της και η πίστη στο Θεό

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Βίκυ Κάβουρα αναφέρθηκε στην πίστη της στο Θεό, τονίζοντας ότι την προστατεύει ο Άγιος Ραφαήλ, γεγονός που την οδήγησε στο να χαρίσει και αυτό το όνομα στην κόρη της:

«Ο Άγιος που με προστατεύει είναι ο Άγιος Ραφαήλ, γι’ αυτό έδωσα και αυτό το όνομα στη μικρή. Είναι Ματδίλντη- Ραφαηλία. Ήθελα να νιώθω ότι την προστατεύει και να ακούω το όνομα του Αγίου στο παιδί μου, έστω ως δεύτερο. Πιστεύω στον Θεό και στην αγάπη. Πιστεύω ότι αν κάτσουμε και παρακολουθήσουμε αυτά που λέει η θρησκεία μας δίνεται λύση στα προβλήματα… Η αγάπη, από μόνη της δίνει λύση στο κάθε πρόβλημα…», σημείωσε μεταξύ άλλων η Βίκυ Κάβουρα.

Παράλληλα, η Βίκυ Κάβουρα, αναφέρθηκε στην καθημερινότητά της, τονίζοντας ότι έχει επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα αποκάλυψε ότι στο μέλλον θα σκεφτόταν το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού.

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Βίκυ Κάβουρα: Η αναφορά στον σύντροφό της

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Βίκυ Κάβουρα αναφέρθηκε στον σύντροφό της με τον σύντροφό της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Τον είδα και είπα ‘αυτός είναι’. Δεν ξέρω γιατί το είπα, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο… Υπάρχει βάθος στη σχέση όταν γεννιέται ένα παιδί. Νομίζω ότι τα περισσότερα ζευγάρια χωρίζουν ίσως να μην θέλουν πολύ και οι δύο. Όταν θέλουν και οι δύο όποιο πρόβλημα και να υπάρχει, τα ξανά βρίσκουν, είναι πολύ ισχυρό δέσιμο το παιδί. Η ύπαρξη του παιδιού».

Και πρόσθεσε: «Είναι θέμα ορμονών… Μερικές φόρες, σκέφτομαι ότι έχουν δίκιο οι άντρες γιατί είναι λιγότεροι εκείνη την περίοδο (σ.σ μετά τον ερχομό ενός παιδιού). Εμείς, ξέρουμε περισσότερο πώς θα φροντίσουμε το παιδί… Αυτοί αισθάνονται ‘τι κάνω;’. Αν το δούμε πιο γλυκά και παιχνιδιάρικα έχουν δίκιο και οι δύο», σημείωσε μεταξύ άλλων η Βίκυ Κάβουρα.

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