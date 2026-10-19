«Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας». Τα τραγούδια που αφιέρωσαν στους μαθητές της Γαλλίας, τα παιδιά από το μουσικό σχολείου στο Ίλιον.

Μήνυμα αλληλεγγύης στη νεολαία της Γαλλίας στέλνουν οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου.

Με το εμβληματικό σύνθημα «Survivre ou etudier?» (Να επιβιώσουμε ή να σπουδάσουμε;) εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους μαθητές και φοιτητές της Γαλλίας, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι σε ημέρα πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης με απεργία στα σχολεία και συλλαλητήρια αναμένεται να μετατραπεί η Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και γονείς να δίνουν το δικό τους αγωνιστικό «παρών» στους δρόμους, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης. Με την απεργία των εκπαιδευτικών, τα μαθητικά συλλαλητήρια και τις κινητοποιήσεις των φοιτητικών συλλόγων, στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι ελλείψεις προσωπικού, η κατάσταση των σχολικών κτιρίων, η υποχρηματοδότηση, οι συνθήκες φοίτησης και το μέλλον της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας. Στο πλευρό των μαθητών στέκονται και οι γονείς τους. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) καλεί σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η μόρφωση, η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως κόστος.

Απεργία εκπαιδευτικών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει ανακοινώσει 24ωρη απεργία για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει στάσεις εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καλώντας τις τοπικές ΕΛΜΕ να συμπληρώσουν το ωράριο με στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00. Στην Αθήνα, το απεργιακό ραντεβού έχει οριστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Παράλληλες κινητοποιήσεις αναμένονται και σε άλλες πόλεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν την άμεση κάλυψη όλων των κενών με προσλήψεις, τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, την ανάκληση των συμπτύξεων τμημάτων και την ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με το απαραίτητο προσωπικό. Περίπου 15.000 κενά εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτα, με τις ομοσπονδίες να επισημαίνουν ότι οι ελλείψεις οδηγούν σε χαμένες διδακτικές ώρες, αυξημένες υπερωρίες και μετακινήσεις εκπαιδευτικών μεταξύ σχολείων.

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