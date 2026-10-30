Ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, γνωστός ως ο αποκαλούμενος «Φραπές», εισήχθη τα ξημερώματα στον «Ευαγγελισμό», με αποτέλεσμα να μην παραστεί στο δικαστήριο.

Η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη για την κατηγορία της απείθειας αναβλήθηκε λόγω ασθενείας, κατ’ άρθρο 349, με τη νέα δικάσιμο να ορίζεται για τον Ιούνιο του 2027.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, γνωστός ως ο αποκαλούμενος «Φραπές», εισήχθη στον «Ευαγγελισμό», σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπεράσπισή του στο δικαστήριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο Γιώργος Ξυλούρης εισήχθη στο νοσοκομείο αργά χθες το βράδυ. Στην έδρα του αρμόδιου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών προσκομίστηκε το έγγραφο εισαγωγής του στα Επείγοντα Περιστατικά του «Ευαγγελισμού», καθώς και παλαιότερες ιατρικές γνωματεύσεις, σύμφωνα με τις οποίες νοσεί με καρδιακό νόσημα.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην αναβολή της δίκης, ωστόσο προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της έδρας, η οποία έκανε λόγο για «εμπαιγμό του δικαστηρίου», αλλά και για «υπερασπιστικό χειρισμό». «Μας ταλαιπωρούν από τις 12:30 η ώρα χθες το μεσημέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος σημείωσε, μάλιστα, ότι «αναλώθηκαν πλέον όλες οι αναβολές που μπορεί να πάρει ο κατηγορούμενος».

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Η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη είχε διακοπεί χθες για σήμερα το πρωί, καθώς είχε προηγηθεί η απόρριψη του αιτήματος για δεύτερη αναβολή λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισής του. Ο Ξυλούρης είχε προσέλθει στο δικαστήριο, ωστόσο η έδρα απέρριψε το αίτημα ως μη νόμιμο, επισημαίνοντας ότι ήταν η δεύτερη φορά που ζητούνταν αναβολή για τον ίδιο λόγο.

«Το δικαστήριο θα τηρήσει ενιαία γραμμή σε όλες τις υποθέσεις», ανέφερε η δικαστής, σημειώνοντας ότι τα σχετικά αιτήματα που «υποβλήθηκαν για δεύτερη φορά είναι μη νόμιμα». Πρόσθεσε ακόμη πως «πρέπει να υπάρχει νόμιμο αίτημα αναβολής για να υπάρχει νόμιμο αίτημα διακοπής».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής είχε προσέλθει ενώπιον της Δικαιοσύνης για τη συγκεκριμένη κατηγορία και τον Μάρτιο του 2026, οπότε είχε ζητήσει και λάβει αναβολή εξαιτίας κωλύματος του δικηγόρου υπεράσπισής του.

Πρωταγωνίστησε στους διαλόγους

Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη με σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ερευνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το όνομά του συνδέθηκε με διαλόγους που προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις και έφεραν στο προσκήνιο σειρά κυβερνητικών στελεχών.

Η κατηγορία της απείθειας αφορά τη στάση του απέναντι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, καθώς, όταν κλήθηκε για πρώτη φορά να καταθέσει, στα τέλη Νοεμβρίου του 2025, επέλεξε να μην προσέλθει αυτοπροσώπως, αλλά να αποστείλει υπόμνημα.

Η Εξεταστική Επιτροπή αποφάσισε τότε την παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας είχε το δικαίωμα να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία ή εάν η συμπεριφορά του συνιστούσε απείθεια. Η ποινική δίωξη ασκήθηκε έπειτα από προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι ο αποκαλούμενος «Φραπές» ερευνάται και για ένα ακόμη αδίκημα, αυτό της ψευδούς κατάθεσης, σε σχέση με όσα υποστήριξε όταν τελικά προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή, στις 11 Δεκεμβρίου 2025, αλλά και εξαιτίας της άρνησής του να απαντήσει σε ερωτήσεις που του απηύθυναν οι βουλευτές, επικαλούμενος το «δικαίωμα της σιωπής».

Πηγή: neakriti.gr