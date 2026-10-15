Οι αγρότες ανησυχούν ότι οι δυσκολίες και οι καθυστερήσεις στην υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων, αλλά και τις διαδικασίες που αφορούν τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Μπροστά σε νέα προβλήματα με τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων βρίσκονται οι αγρότες, ενώ όλα δείχνουν θολά αυτή τη στιγμή. Είναι άγνωστο πώς θα κινηθούν τελικά οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ (πλέον από την ΑΑΔΕ) και τι θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους και τις πληρωμές του Δεκεμβρίου. Οι αγρότες ανησυχούν ότι οι δυσκολίες και οι καθυστερήσεις στην υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων, αλλά και τις διαδικασίες που αφορούν τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

«Από τις εξαγγελίες εξυγίανσης στο “ανοίξαμε και σας περιμείνουμε» - στήνεται ξανά το πάρτι των επιδοτήσεων;»

«Το δελτίο τύπου της 12ης Οκτωβρίου της ΑΑΔΕ για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026, υπό τον εύηχο τίτλο «Νέες βελτιώσεις και απλουστεύσεις», δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων».

Τα παραπάνω επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, με ανακοίνωσή της στην οποία εν συνεχεία αναφέρει τα εξής:

«Μόλις πριν από λίγους μήνες, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και το επιτελείο του διαβεβαίωναν ότι το Action Plan 2, που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έβαζε τέλος στις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυστηρούς ελέγχους και πλήρη διασταύρωση των στοιχείων.

Σήμερα, αντί για αποτελέσματα, βλέπουμε διαρκείς παρατάσεις, εξαιρέσεις στην ταυτοποίηση αγροτεμαχίων, γεωχωρική επικάλυψη μόλις 55% και δυνατότητα υπεύθυνων δηλώσεων χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών στους φορείς υποβολής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αυτό που παρακολουθούμε σήμερα είναι η σταδιακή διολίσθηση από τις βαρύγδουπες δεσμεύσεις για αυστηρούς ελέγχους σε ένα καθεστώς διαρκών εξαιρέσεων και διευκολύνσεων, που εγείρει σοβαρά ερωτήματα: πρόκειται για πραγματικές τεχνικές ανάγκες ή για επιλογές που υπαγορεύονται από πολιτικές σκοπιμότητες;

Το μήνυμα που κινδυνεύει να εκπέμψει η διοίκηση είναι εξαιρετικά επικίνδυνο: «Κάντε τις δηλώσεις για να πληρωθείτε και τα δικαιολογητικά τα βλέπουμε αργότερα». Κοινώς, «ανοίξαμε και σας περιμένουμε»!

Αυτή είναι η πολυδιαφημισμένη εξυγίανση; Έχει ενημερωθεί η DG AGRI και έχει αποδεχθεί τυχόν αποκλίσεις από τις δεσμεύσεις του Action Plan 2; Ποιοι ουσιαστικοί έλεγχοι εγγυώνται ότι το ευρωπαϊκό χρήμα καταλήγει αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους; Η EPPO παρακολουθεί τον κίνδυνο αναβίωσης πρακτικών που οδήγησαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Υπενθυμίζουμε στους κατά τα άλλα «ανεξάρτητους» και «ανεξέλεγκτους» διοικούντες της ΑΑΔΕ ότι οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 επιβάλλουν αξιόπιστα συστήματα ελέγχου, διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των πληρωμών και αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάστηκε ως η μεγάλη λύση. Αντί όμως για επιτάχυνση και αποκατάσταση της αξιοπιστίας, έχει δημιουργηθεί μια παρατεταμένη αβεβαιότητα και σοβαρές καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων, μια ιδιότυπη στάση πληρωμών. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί συνθήκες οικονομικού στραγγαλισμού της αγροτικής οικονομίας και συσσωρεύει δυσαρέσκεια, η οποία κινδυνεύει να λειτουργήσει ως άλλοθι για την επιστροφή στο παλιό, σαθρό και «αμαρτωλό» σύστημα πληρωμών.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, η εκκωφαντική σιωπή της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Πού βρίσκεται σήμερα η ομάδα των «σοφών» που επεξεργάστηκε τα σχέδια δράσης, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των γεωτεχνικών υπηρεσιών; Ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την εφαρμογή τους και τα αποτελέσματά τους;

Η ΠΟΓΕΔΥ εκφράζει την έντονη ανησυχία της ότι οι διαδοχικές «απλουστεύσεις», σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες καθυστερήσεις πληρωμών, ενδέχεται να διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις επιστροφής στο παλιό «αμαρτωλό» μοντέλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα μοντέλο του οποίου τις παθογένειες η μεταρρύθμιση υποσχέθηκε να εξαλείψει, αλλά για το οποίο παραμένει αναπάντητο το κρίσιμο ερώτημα: πόσα από τα πρόσωπα, τους μηχανισμούς και τις πρακτικές του προηγούμενου συστήματος εξακολουθούν να αποτελούν τα δομικά υλικά του νέου;

Κρίμα και για τον κατά τα άλλα δυναμικό κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ, ο οποίος καλείται πλέον να αποδείξει ότι οι αποφάσεις του υπηρετούν την εξυγίανση και δεν οδηγούν στην αναπαραγωγή των πρακτικών που υποτίθεται ότι η μεταρρύθμιση θα έστελνε οριστικά στο παρελθόν.

Οι πραγματικοί παραγωγοί δικαιούνται έγκαιρες και νόμιμες πληρωμές, όχι ένα σύστημα που τους κρατά σε οικονομική ασφυξία και, ταυτόχρονα, δημιουργεί ερωτήματα για την επάρκεια των ελέγχων και τη διασφάλιση της επιλεξιμότητας.

Η χώρα δεν αντέχει έναν «ΟΠΕΚΕΠΕ 2», ούτε ένα νέο πάρτι επιδοτήσεων, με τον λογαριασμό να καταλήγει ξανά στους έντιμους παραγωγούς, στους φορολογουμένους και στην αξιοπιστία της χώρας απέναντι στην Ευρώπη.

Τον λόγο έχουν πλέον οι αρμόδιες ευρωπαϊκές ελεγκτικές και διοικητικές αρχές και, εφόσον προκύψουν ενδείξεις αξιόποινων πράξεων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καληνύχτα σας, κύριε Διοικητά!».

Σκέψεις για ΟΣΔΕ-πληρωμές αγροτών 2026 σε δύο φάσεις

Όπως φαίνεται εξετάζεται πλέον η ολοκλήρωση του έργου των δηλώσεων ΟΣΔΕ σε δύο φάσεις, με αντίστοιχη διευθέτηση του χρόνου πληρωμής των δικαιούχων.

Σ’ αυτή την περίπτωση, εκτός από την προκαταβολή ενίσχυσης, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου που θα αφορά κάπου 150.000 αγρότες η δήλωση ΟΣΔΕ των οποίων θα έχει οριστικοποιηθεί (σήμερα έχουν οριστικοποιηθεί 110.000 δηλώσεις), όλοι οι άλλοι θα λάβουν εξόφληση βασικής ενίσχυσης (προκαταβολή και εξόφληση μαζί), αναδιανεμητική, εξισωτική, ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας και προκαταβολή αγροπεριβαλλοντικών, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Τα παραπάνω έρχεται να διευκολύνει και η δημόσια πρόταση της ΠΕΦΑΣΥ για ασφαλή πληρωμή βασικής ενίσχυσης εντός του Δεκεμβρίου χωρίς παράκαμψη του κανονιστικού πλαισίου και των κοινοτικών οδηγιών. Προτείνεται επί της ουσίας ο διαχωρισμός του έργου σε 2 φάσεις με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι πολυπόθητες εξαιρέσεις του ΚΑΕΚ και θα λειανθούν τα προβλήματα της συνυπευθυνότητας των αγροτών και των φορέων υποβολής δηλώσεων.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Αγροτικής Συμβουλευτικής, είναι ο μοναδικός τρόπος ώστε η πληρωμή να γίνει κανονικά στο σύνολο της βασικής ενίσχυσης εξασφαλίζοντας και την ανάγκη της αγοράς.

Ειδικότερα η ανακοίνωση της ΠΕΦΑΣΥ έχει ως ακολούθως:

ΕΑΕ 2026: Δύο φάσεις εκτέλεσης και πληρωμές

Προτεινόμενη λειτουργική διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου της ΕΑΕ 2026 για την πληρωμή των αγροτών εφόσον διευθετηθούν όλες οι απαραίτητες εξαιρέσεις για το ΚΑΕΚ καθώς και επιλυθεί το θέμα της δέουσας επιμέλειας.

1η ΦΑΣΗ – Καταχώριση αίτησης ΕΑΕ 2026 μέχρι 9 Δεκεμβρίου 2026

Αγροτεμάχια, ζώα.

Ρητή δήλωση των παραγωγών σε ποιες συνδεδεμένες συμμετέχουν και σε ποια οικολογικά σχήματα, σε επίπεδο αίτησης ΝΑΙ / ΟΧΙ.

Προσθήκη αγροπεριβαλλοντικών σε επίπεδο αίτησης.

Ενισχύσεις που πληρώνονται:

– Βασική (προκαταβολή και εξόφληση)

– Αναδιανεμητική

– Γεωργοί νεαρής ηλικίας

– Προκαταβολή Αγροπεριβαλλοντικών

– Εξισωτική

Πληρωμή: εντός Δεκεμβρίου – 1.250+ εκ. €

2η ΦΑΣΗ – Δικαιολογητικά συνδεδεμένων και οικολογικών μέχρι 15 Μαρτίου 2027

Αποδεικτικά παραγωγής ή παράδοσης προϊόντος (καρτελάκια, τιμολόγια, παραδόσεις γάλακτος, βάμβακος, πορτοκαλιών κ.λπ.)

Παράταση στην διαδικασία της καταληκτικής ημερομηνίας για την έκδοση όλων των παραστατικών των οικολογικών σχημάτων καθώς και της διαδικασίας έκδοσης τιμολογίου για την κατάρτιση του ΣΠΔ μέχρι 31/12/2026.

Τήρηση περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.

Τα παραστατικά έχουν ήδη εκδοθεί, έχουν βέβαιη ημερομηνία και βρίσκονται στο myDATA.

Δυνατότητα τροποποίησης των αιτημάτων για μέτρα/παρεμβάσεις, συνδεδεμένες και οικολογικών σχημάτων μόνο εφόσον έχουμε αιτηθεί έστω ένα για την έκδοση ασφαλούς δείγματος ελέγχων.

Ενισχύσεις που πληρώνονται:

– Συνδεδεμένες Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

– Ειδικά καθεστώτα (π.χ. μικρά νησιά Αιγαίου)

– Οικολογικά σχήματα

Πληρωμή: Μάρτιος – Απρίλιος – 675+ εκ. €

Το ακριβές άνοιγμα της 2ης φάσης θα το ανακοινώσει η ΑΑΔΕ.

Σχετικές αποφάσεις για την ΕΑΕ 2026

Κύρια: Α.1161/2026 (ΦΕΚ Β ́ 4808/2026): Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2026 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027): φάσεις, προθεσμίες υποβολής και τροποποιήσεων.

Τροποποίηση: Α.1171/2026 (ΦΕΚ Β ́ 5253/2026): Αλλαγές στον τρόπο και στα πρόσωπα υποβολής της ΕΑΕ.

Τροποποίηση: Α.1184/2026 (ΦΕΚ Β ́ 5583/2026): Τροποποίηση της Α.1161/2026 (προθεσμίες προκαταβολής, μεταβιβάσεις δικαιωμάτων).

Το βασικό θέμα που επιλύεται είναι ότι, για να οριστικοποιηθεί σήμερα μια αίτηση με Συνδεδεμένες και Οικολογικά, η εφαρμογή της ΕΑΕ 2026 ζητά, πέρα από την αίτηση στα βασικά στοιχεία, να προστεθούν και οι λεπτομέρειες στα αγροτεμάχια και να αναρτηθούν τα παραστατικά, π.χ. καρτελάκια. Αυτή η εργασία καθυστερεί σημαντικά και δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να μένουν ανοικτές ΕΑΕ, ενώ έχουν ολοκληρωθεί τα Αγροτεμάχια, τα Ζώα και τα Αγροπεριβαλλοντικά. Εξυπακούεται ότι όποιος μπορεί και έχει τον χρόνο μπορεί να τα κάνει ταυτόχρονα. Όμως οι Συνδεδεμένες και τα Οικολογικά μπορεί να αποτελούν το 50% μιας ΕΑΕ 2026, ειδικά στις περιοχές με εκτατικές καλλιέργειες, όπως η Θεσσαλία και η Βόρεια Ελλάδα.

Επίσης, είναι κατανοητό ότι με την οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ (Αγροτεμάχια, Ζώα, Αγροπεριβαλλοντικά) στην 1η φάση θα μπορούν στη 2η φάση, όπως προβλέπει η απόφαση Α1161/2026, να ενσωματωθούν τα παραστατικά για τα οικολογικά σχήματα και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Έτσι έχουμε δύο διακριτές φάσεις εκτέλεσης. Η διάκριση αυτή δεν περιορίζει τη δυνατότητα ελέγχου και τεκμηρίωσης των παρεμβάσεων, ο παραγωγός θα επισκέπτεται άπαξ τον φορέα υποβοήθησης και οι φορείς δεν θα έχουν την ανασφάλεια ότι θα προκύψουν για τους ίδιους θέματα δέουσας επιμέλειας. Έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος για καλύτερες και έγκαιρες πληρωμές.

Εμείς, ως επικεφαλής, και οι τεχνικοί συνεργάτες μας είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Η πρόταση αυτή είναι ο μοναδικός τρόπος ώστε να επιτευχθεί ασφαλής πληρωμή τον Δεκέμβριο, χωρίς να κινδυνεύσουν οι επιδοτήσεις των παραγωγών, και να υποστηριχθεί από όλες τις πλευρές χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θεωρούμε ότι υπάρχει τεράστια επισφάλεια όσον αφορά τις πληρωμές, καθώς είναι αδύνατο να εκτελεστεί το έργο με επιτυχία στα υπάρχοντα χρονοδιαγράμματα. Επίσης, θεωρούμε ότι δεν επηρεάζεται η ασφαλής λειτουργία των ελέγχων του Οργανισμού, καθώς τα απαραίτητα δείγματα ελέγχων θα μπορέσουν να εκδοθούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα προκύψουν λεπτομέρειες που θα πρέπει να συζητηθούν σε τεχνικό επίπεδο και γι' αυτό είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεννόηση.

Με εκτίμηση, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΦΑΣΥ

Σε πλήρη εξέλιξη από το βράδυ της Τετάρτης οι πληρωμές για τσεκ, εξισωτικές, βιολογικά και συνδεδεμένες 2025

Από σήμερα νωρίς το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, αρχίζει να «τρέχει» η μεγάλη πίστωση για υπόλοιπα ενισχύσεων 2025. Η πίστωση που έχει προγραμματισθεί για τις πρώτες βραδινές ώρες της Τετάρτης αφορά στη βασική, την αναδιανεμητική και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα και συγκεκριμένα διαρθρωτικά προγράμματα. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον διοικητή της ΑΑΔΕ να έχει υπογράψει τις σχετικές εντολές και να έχουν πάρει ήδη θέση στα τερματικά της Τράπεζας Πειραιώς.

Νέα παράταση στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026

Νέα παράταση στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026, καθώς και σειρά αλλαγών για την αντιμετώπιση τεχνικών και πρακτικών προβλημάτων, προβλέπει η τροποποιημένη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) ορίζεται η 30ή Οκτωβρίου 2026, μετά τη διαβούλευση με τους φορείς υποβολής και την τηλεδιάσκεψη της 9ης Οκτωβρίου, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

Με βάση τη νέα απόφαση, οι παραγωγοί που θα υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 30 Οκτωβρίου θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τροποποιήσεις έως τις 10 Νοεμβρίου, προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη στην προκαταβολή έως τις 30 Νοεμβρίου. Για όσους είχαν υποβάλει ΕΑΕ έως τις 25 Σεπτεμβρίου και προχώρησαν σε τροποποιήσεις έως τις 10 Οκτωβρίου, αυτές θα συνυπολογιστούν στην προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ορίζονται ειδικές προθεσμίες για τις παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, τα Οικολογικά Προγράμματα και τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις. Οι τροποποιήσεις για τις παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να υποβληθούν έως τις 16 Νοεμβρίου, ενώ για τα Οικολογικά Προγράμματα η προθεσμία για αλλαγές σε επίπεδο αγροτεμαχίου φτάνει έως τις 11 Ιανουαρίου 2027, με ειδικές προβλέψεις για τις δημόσιες βοσκοτοπικές εκτάσεις έως τις 31 Ιανουαρίου.

Σημαντική αλλαγή αφορά τη γεωχωρική επικάλυψη της ψηφιοποιημένης έκτασης με τους δηλωμένους ΚΑΕΚ, καθώς το ελάχιστο ποσοστό επανακαθορίζεται στο 55%. Παράλληλα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα μπορούν να συνυπολογίζονται ΚΑΕΚ που δεν επαληθεύονται για αντικειμενικούς λόγους, εφόσον δηλώνεται στην πλατφόρμα myAGRO η αιτία μη επαλήθευσης και υπάρχουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Η απόφαση απλουστεύει επίσης τις υποχρεώσεις των φορέων υποβολής ως προς την τήρηση δικαιολογητικών. Όταν ο παραγωγός δεν διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα για εξαιρέσεις ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ, μπορεί να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr ή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Ο ψηφιακός φάκελος τεκμηρίωσης θα αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ εντός δύο εργάσιμων ημερών από το σχετικό αίτημα, ενώ για δικαιολογητικά που επιτρέπεται να τηρούνται σε έντυπη μορφή προβλέπονται πέντε εργάσιμες ημέρες.

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται ακόμη η δυνατότητα υποβολής ΕΑΕ από εγγεγραμμένους στο ΓΕΩΤΕΕ ιχθυολόγους, καθώς και ειδική πρόβλεψη για την υποβολή αίτησης από κληρονόμο σε περίπτωση θανάτου γεωργού εντός του 2026.

Τέλος, η ΑΑΔΕ προαναγγέλλει νέα εγκύκλιο με επικαιροποιημένες απαντήσεις στα 70 ερωτήματα των φορέων υποβολής, με διευκρινίσεις για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες γεωργών και ΚΥΔ.