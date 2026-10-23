Η νέα απόφαση προσδιορίζει με σαφήνεια τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την παραλαβή και αξιολόγηση των αιτήσεων, την έκδοση των αποφάσεων και τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

Στην απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών που αφορούν την έκδοση Δεσμευτικών Πληροφοριών Καταγωγής (ΔΠΚ) προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1219/2026), θεσπίζεται νέο πλαίσιο που προβλέπει ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, συγκεκριμένα χρονικά όρια και ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων.

Οι Δεσμευτικές Πληροφορίες Καταγωγής αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τις εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς παρέχουν εκ των προτέρων βεβαιότητα σχετικά με την προτιμησιακή ή μη προτιμησιακή καταγωγή συγκεκριμένων εμπορευμάτων. Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν για τρία χρόνια και είναι δεσμευτικές τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μέσω myAADE

Βασική αλλαγή αποτελεί η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην εφαρμογή «Τα αιτήματά μου», ακολουθώντας τη διαδρομή «Τελωνεία – Καταγωγή – Δεσμευτικής Πληροφορίας Καταγωγής». Με τη διαδικασία αυτή ενισχύεται η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και περιορίζεται η γραφειοκρατική επιβάρυνση.

Παράλληλα, η νέα απόφαση προσδιορίζει με σαφήνεια τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την παραλαβή και αξιολόγηση των αιτήσεων, την έκδοση των αποφάσεων και τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων. Καθορίζονται επίσης συγκεκριμένες διαδικασίες και προθεσμίες για την αποδοχή των αιτήσεων, την εξέταση των στοιχείων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επιπλέον, εναρμονίζονται και τυποποιούνται τα υποδείγματα αιτήσεων και αποφάσεων, με στόχο την ομοιόμορφη εφαρμογή της ευρωπαϊκής τελωνειακής νομοθεσίας και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου στις διεθνείς συναλλαγές.

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Πού μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν δωρεάν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ στο 1521, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 έως 20:00. Παρέχεται επίσης ψηφιακή εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο μέσω της πλατφόρμας my1521, στην ενότητα «Θέματα Τελωνείων – Εξαγωγές – Δεσμευτική Πληροφορία Καταγωγής», όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά ερωτήματά τους χωρίς χρονικούς περιορισμούς, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης.