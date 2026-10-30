Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, μετά την κακουργηματική δίωξη την οποία άσκησε ο εισαγγελέας.

Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη είναι, πλέον, οι τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία στην Πλάκα οι οποίοι φέρονται πως προκάλεσαν τη διαρροή φυσικού αερίου, στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες από το νεοκλασικό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο έξι άνθρωποι.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία, έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν Αλβανό, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους και στη συνέχεια στον ανακριτή για να απολογηθούν.

Η Αστυνομία έφτασε στην ταυτοποίησή τους, 34 ημέρες από τη φονική έκρηξη, μετά την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή, την αξιοποίηση των στοιχείων από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και τη συστηματική αξιολόγηση των ευρημάτων στο σημείο της έκρηξης. Φέρονται μάλιστα να είναι παλιοί γνώριμοι των διωκτικών αρχών, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, την ημέρα της τραγωδίας είχαν εμπλακεί και σε άλλες παράνομες ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή.

Τα ευρήματα της έρευνας

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν μπει στο ισόγειο κλιμακοστάσιο της οδού Λυσικράτους λίγες ώρες πριν την έκρηξη, προκαλώντας δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή των χάλκινων σωληνώσεων. Συγκεκριμένα, φέρονται να προσπάθησαν να αφαιρέσουν τις χάλκινες σωληνώσεις από την εγκατάσταση φυσικού αερίου. που συνδεόταν με τον μετρητή παροχής. Όπως εκτιμάται η κίνηση αυτή στάθηκε μοιραία καθώς υπήρξε σοβαρή βλάβη στο δίκτυο με αποτέλεσμα τη διαρροή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου.

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Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ηλικιωμένη γυναίκα που ζούσε με το σύζυγο της στον δεύτερο όροφο του κτιρίου και βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων να άναψε κάποιον ηλεκτρικό διακόπτη. Ο σπινθήρας που ενδέχεται να δημιουργήθηκε θεωρείται πιθανή αιτία ανάφλεξης του αερίου και εκδήλωσης της ισχυρότατης έκρηξης.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους το ηλικιωμένο ζευγάρι καθώς και δύο ζευγάρια τουριστών που είχαν νοικιάσει κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.