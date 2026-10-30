Με αφορμή την κλοπή χαλκού που προκάλεσε την έκρηξη με νεκρούς στην Πλάκα.

Σε απόπειρα κλοπής χαλκού από μετρητή απέδωσε την έκρηξη στην Πλάκα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Όπως ανέφερε, μέλη συμμορίας επιχείρησαν να αφαιρέσουν χαλκό από τον μετρητή, προκαλώντας πρόβλημα στην παροχή αερίου. Το αέριο συσσωρεύτηκε και στη συνέχεια σημειώθηκε η έκρηξη. Ο δήμαρχος αποκάλυψε επίσης ότι έχουν κλαπεί συνολικά εννέα χιλιόμετρα χαλκού από καλώδια φωτισμού φέτος, με την αξία τους να ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ.

«Οι συμμορίες χαλκού έχουν κλέψει φέτος συνολικά 9 χιλιόμετρα καλώδια φωτισμού στην Αθήνα, πάνω από μισό εκατομμύριο ζημιές. Έχουμε κάνει πάνω από 70 αναφορές στα Αστυνομικά Τμήματα. Την Ιερά Οδό την έχουνε κλέψει δύο φορές μέσα σε 2 μήνες, πάνω από 150 χιλιάδες ζημιά και πάρα πολλοί δρόμοι μένουν στα σκοτάδια από αυτή την ιστορία. Ανοίγουν το φρεάτιο δίπλα από τους στύλους και τραβάνε το καλώδιο, το δένουν μάλιστα στο αμάξι και το τραβάνε. Έχουμε φτάσει να τσιμεντώνουμε τα καπάκια και κάνουμε ηλεκτροσυγκολλήσεις στους στύλους του φωτισμού για να μην κλέβουνε», είπε αρχικά ο κ. Δούκας.

Και συμπλήρωσε: «Η Αστυνομία πρέπει να μας στηρίξει. Πιστεύω ότι μετά από αυτή την ιστορία που οδήγησε σε έξι νεκρούς πρέπει το θέμα να το δουν πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένα απόστημα με πλήρη εξέλιξη».

«Αξιοποίησαν τον Αύγουστο, που έλειπε πάρα πολύ κόσμος, για να μπορέσουν να κάνουν τους περισσότερους βανδαλισμούς. Έχει αυξηθεί το φαινόμενο διότι οι συμμορίες έχουνε βρει τρόπους να το μεταπωλούν. Έχει αυξηθεί 40% η τιμή του χαλκού το τελευταίο έτος για αυτό και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτές οι συμμορίες», κατέληξε.

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Σχετικά με τα μέτρα αντιστήριξης που απαιτούνται στα γειτονικά κτήρια μετά την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, είπε ότι «ξεκινάμε αντιστηρίξεις, δεν μπορούμε να το κατεδαφίσουμε καθώς είναι διατηρητέα τα κτήρια αυτά και προστατεύονται με τη νομοθεσία. Μετά από επικοινωνία με το υπουργείο Πολιτισμούς η απόφασή είναι ότι θα προχωρήσει ο δήμος σε αντιστηρίξεις. Η διαδικασία αυτή θα χρειαστεί 2-3 μήνες ώστε να ανοίξει ο δρόμος με απόλυτη ασφάλεια».

Χάρης Δούκας για Γκράβα: Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικοί έλεγχοι - Επαναλειτουργεί απο Δευτέρα

Αναφερόμενος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σημείωσε ότι θα επαναλειτουργήσει με ασφάλεια τη Δευτέρα, έπειτα από τρεις τεχνικούς ελέγχους, κατά τους οποίους δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου.

Τέλος, αναφέρθηκε και στα σχολεία της Γκράβας τονίζοντας ότι «η Γκράβα ανοίγει την Δευτέρα ασφαλώς διότι ολοκληρώθηκαν οι τρεις τεχνικοί έλεγχοι οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή αερίου. Το πόρισμα παρουσιάζει μια σειρά από δράσεις, βελτιώσεις, τροποποιήσεις για το λεβητοστάσιο τις οποίες θα κάνουμε με σκοπό να είναι έτοιμο σε τρεις εβδομάδες από τώρα. Πάντα η θέρμανση ανοίγει τέλος Νοεμβρίου -αρχές Δεκεμβρίου τότε το λεβητοστάσιο θα είναι έτοιμο και πιστοποιημένο ότι τηρεί τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Είναι εναρμονισμένο με όλους τους εγκεκριμένους νόμους, κανονισμούς και ρυθμίσεις και θα ανοίξει και αυτό με απόλυτη ασφάλεια».