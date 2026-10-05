Η νέα ρύθμιση επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την αλλαγή χρήσης νόμιμα υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων τους σε κατοικίες.

Μια μερική διέξοδο στη στεγαστική κρίση επιχειρεί να δώσει η δυνατότητα μετατροπής κενών γραφείων, καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων σε κατοικίες, αξιοποιώντας το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα χωρίς αύξηση της δόμησης.

Η νέα ρύθμιση επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την αλλαγή χρήσης νόμιμα υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων τους σε κατοικίες. Βασικός όρος είναι η μετατροπή να πραγματοποιείται εντός του υπάρχοντος κελύφους, χωρίς αύξηση του όγκου, της δόμησης ή της κάλυψης. Συνεπώς, δεν επιτρέπονται προσθήκες, νέοι όροφοι ή επεκτάσεις.

Η διαδικασία, πάντως, δεν είναι αυτόματη. Η αλλαγή χρήσης παραμένει πολεοδομική πράξη και απαιτεί προηγούμενο έλεγχο από μηχανικό. Εξετάζονται η οικοδομική άδεια, τα εγκεκριμένα σχέδια, η νόμιμη και πραγματική χρήση του χώρου, τυχόν αυθαίρετες κατασκευές, οι ισχύουσες χρήσεις γης, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα, οι τίτλοι ιδιοκτησίας και, στις πολυκατοικίες, ο κανονισμός και τα δικαιώματα των συνιδιοκτητών.

Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένας επαγγελματικός χώρος

Παράλληλα, πρέπει να διαπιστωθεί εάν ο επαγγελματικός χώρος πληροί τις προδιαγραφές κατοικίας ως προς το ύψος, τον φυσικό φωτισμό και αερισμό, την ενεργειακή απόδοση, την ύδρευση και αποχέτευση, την πυροπροστασία, την προσβασιμότητα και τις απαιτήσεις στάθμευσης.

Ανάλογα με τις τεχνικές παρεμβάσεις, μπορεί να απαιτείται νέα άδεια δόμησης ή απλώς ενημέρωση του φακέλου της υφιστάμενης άδειας. Νέα άδεια απαιτείται όταν επηρεάζονται πολεοδομικά μεγέθη, στατικά φορτία, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, όψεις ή κοινόχρηστοι χώροι. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η νέα χρήση πρέπει να καταχωρίζεται και στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα.

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«Μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση για πέντε χρόνια

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι κατοικίες που δημιουργούνται μέσω της ειδικής διαδικασίας δεν μπορούν να διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Το στοίχημα πλέον βρίσκεται στην εφαρμογή της ρύθμισης. Απαιτούνται σαφείς οδηγίες προς τις υπηρεσίες δόμησης και αυστηροί τεχνικοί έλεγχοι, ώστε η αξιοποίηση των κενών επαγγελματικών ακινήτων να αυξήσει ουσιαστικά την προσφορά στέγης, χωρίς να οδηγήσει στη δημιουργία μικρών, σκοτεινών ή ακατάλληλων κατοικιών.