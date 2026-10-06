Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και έκλεισε στις 2.686,2 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,75%.

Ανοδικό κλείσιμο κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη, με τον Γενικό Δείκτη να επαναπροσεγγίζει την περιοχή των 2.700 μονάδων και τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των αγοραστικών κινήσεων.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και έκλεισε στις 2.686,2 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,75%. Η συναλλακτική δραστηριότητα αυξήθηκε, με τον τζίρο να φθάνει τα 315,82 εκατ. ευρώ από 295,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από το συνολικό ποσό, 58,56 εκατ. ευρώ αφορούσαν 51 πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 39,15 εκατ. μετοχές. Συνολικά, 59 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 47 υποχώρησαν και 32 παρέμειναν αμετάβλητες.

Μεγάλη ήταν η άνοδος στις τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ενισχύεται κατά 3,82% στις 3.260,8 μονάδες. Οι τράπεζες κυριάρχησαν στον τζίρο και στις αποδόσεις. Η Πειραιώς έκλεισε στα 10,61 ευρώ με άνοδο 4,27% και συναλλαγές 40,2 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 3,85% στα 4,59 ευρώ, με τζίρο 38,9 εκατ. ευρώ. Η Εθνική σημείωσε άνοδο 3,8% στα 17,49 ευρώ, ενώ η Optima κέρδισε 4,26% στα 15,68 ευρώ. Η Eurobank έκλεισε στα 4,81 ευρώ με συναλλαγές 41,3 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.898,6 μονάδες με κέρδη 1,95%, ενώ αισθητά πιο αδύναμη ήταν η εικόνα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, καθώς ο FTSEM παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στις 3.060,4 μονάδες, με οριακή άνοδο 0,01%.

Εκτός τραπεζών, η Cenergy ενισχύθηκε κατά 2,49% στα 24,70 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ κατά 1,6%, η ΔΕΗ κατά 1,49% στα 23,20 ευρώ και η Metlen κατά 1,38% στα 49,90 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον αντίποδα, πιέσεις καταγράφηκαν στα διυλιστήρια. Η Helleniq Energy υποχώρησε 2,5% στα 17,80 ευρώ και η Motor Oil 2,29% στα 66,05 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Qualco κέρδισε 3,16% και η Κρι Κρι 2,74%, ενώ ο Σαράντης υποχώρησε 1,4% και ο ΟΛΠ 1,05%.