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Η πλατφόρμα φέρεται να πωλούσε προσωπικές φωτογραφίες και στοιχεία θυμάτων έναντι κρυπτονομισμάτων.

Δύο αδέλφια, ηλικίας 21 και 25 ετών, συνελήφθησαν στη Γαλλία, καθώς φέρονται να διαχειρίζονταν διαδικτυακή πλατφόρμα που διακινούσε κλεμμένο προσωπικό και γυμνό περιεχόμενο περισσότερων από 17.000 γυναικών και ανήλικων κοριτσιών.

Την είδηση έκανε γνωστή την Τετάρτη (07/10) η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιοΐ, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες συνελήφθησαν την Τρίτη στη βόρεια Γαλλία.

Πλατφόρμα με κλεμμένο προσωπικό υλικό

Η πλατφόρμα, με την ονομασία NudeLeaksTeens, φέρεται να πωλούσε «πακέτα» με κλεμμένο προσωπικό και σεξουαλικό περιεχόμενο, το οποίο είχε αποκτηθεί από διαφορετικές πηγές.

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, το υλικό προερχόταν μεταξύ άλλων από παραβιάσεις λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, grooming και περιπτώσεις εκδικητικής πορνογραφίας.

Θύματα φέρονται να ήταν περισσότερες από 17.000 γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και ανήλικες.

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Οι χρήστες πλήρωναν με κρυπτονομίσματα

Οι χρήστες της πλατφόρμας φέρεται να μπορούσαν, καταβάλλοντας κρυπτονομίσματα, να αποκτούν όχι μόνο το κλεμμένο υλικό αλλά και προσωπικά στοιχεία που μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των θυμάτων.

Παράλληλα, οι γαλλικές Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας περίπου 700.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν bitcoin, ethereum, litecoin και USDT.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία των γαλλικών Αρχών με τo FBI και τις αρμόδιες δικαστικές υπηρεσίες.

{https://x.com/FBICyberDiv/status/2107820732730237017}

Η εισαγγελέας του Παρισιού κάλεσε όσες γυναίκες θεωρούν ότι έχουν πέσει θύματα της συγκεκριμένης πλατφόρμας να επικοινωνήσουν με τη μονάδα της γαλλικής αστυνομίας που ασχολείται με το ηλεκτρονικό έγκλημα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των γαλλικών δικαστικών Αρχών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της δραστηριότητας της πλατφόρμας και ο αριθμός των θυμάτων.

Με πληροφορίες του Reuters