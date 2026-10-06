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Ξανά τζακ ποτ στο Eurojackpot για τα 120 εκατ. ευρώ.

Giga τζακ ποτ ξανά στο Eurojackpot, καθώς και σήμερα (6/10/26) δεν έχουμε μεγάλο νικητή στην πρώτη κατηγορία 5+2.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι:

7, 12, 19, 28, 50

Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 6.

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Ο Πίνακας Κερδών

Στη δεύτερη κατηγορία (5+1) 11 δελτία κερδίζουν από 883,793 ευρώ και 16 δελτία στην τρίτη κατηγορία (5) κερδίζουν από 107,334 ευρώ.

Τα 11 δελτία που κερδίζουν από 883,793 ευρώ, παίχτηκαν: