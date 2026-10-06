Giga τζακ ποτ ξανά στο Eurojackpot, καθώς και σήμερα (6/10/26) δεν έχουμε μεγάλο νικητή στην πρώτη κατηγορία 5+2.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι:
7, 12, 19, 28, 50
Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 6.
Ο Πίνακας Κερδών
Στη δεύτερη κατηγορία (5+1) 11 δελτία κερδίζουν από 883,793 ευρώ και 16 δελτία στην τρίτη κατηγορία (5) κερδίζουν από 107,334 ευρώ.
Τα 11 δελτία που κερδίζουν από 883,793 ευρώ, παίχτηκαν:
- 1 στη Βάδη-Βυρτεμβέργη
- 2 στη Βαυαρία,
- 2 στο Βερολίνο,
- 1 στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία,
- 2 στη Δανία,
- 1 στη Νορβηγία,
- 2 στη Τσεχική Δημοκρατία