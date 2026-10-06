Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση της 6ης Οκτωβρίου, έπειτα από τέσσερα τζακ ποτ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 5, 11, 14, 17 και Τζόκερ το 10.
Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση 3128, αλλά τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ, με πέντε σωστές προβλέψεις. Επιπλέον, 16 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, στην κλήρωση της Πέμπτης (8/10) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ.
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=4hRyRWSgw5E}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)