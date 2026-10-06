Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου για τις επόμενες ημέρες και η τάση έως τα μέσα Οκτωβρίου.

Αξιόλογες βροχές αναμένονται σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας τις επόμενες ημέρες, από το βράδυ της Πέμπτης (8/10), σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Αύριο, Τετάρτη (7/10), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά από το απόγευμα αναμένονται «σύννεφα αστάθειας» προς την Κέρκυρα, όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.

Την Πέμπτη (8/10), τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι άστατος ο καιρός στη δυτική- βορειοδυτική Ελλάδα, με διάσπαρτα φαινόμενα κυρίως στο βόρειο Ιόνιο. Η αστάθεια θα ενταθεί τη νύχτα, με αρκετές βροχές στη βορειοδυτική Ελλάδα, κυρίως στα βόρεια Επτάνησα και περιοχές της Ηπείρου.

Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν την Παρασκευή (9/10). «Η Κέρκυρα, το βόρειο Ιόνιο και οι ακτές της Ηπείρου θα είναι οι περιοχές που φαίνεται ότι θα έχουμε περισσότερες βροχές και πιο έντονες, κυρίως προς τη μεριά της Κέρκυρας», επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Το Σάββατο (10/10) τα φαινόμενα θα συνεχιστούν σε όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα που «μπαίνει σε φάση αρκετά βροχερή», ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο για «πέρασμα» ασθενών βροχών στη δυτική Πελοπόννησο. Το βράδυ του Σαββάτου ίσως εκδηλωθούν πιο αξιόλογες βροχές και στα υπόλοιπα Επτάνησα, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν την Κυριακή (11/10).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για την ερχόμενη Δευτέρα (12/10) υπάρχει «διχογνωμία στα προγνωστικά στοιχεία, αλλά ο μέσος όρος των μοντέλων» δείχνει τάση για βροχές στην Πελοπόννησο και τα νότια νησιωτικά τμήματα, ενώ τις ημέρες που θα ακολουθήσουν δεν αναμένεται κάποια αξιόλογη μεταβολή του καιρού.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=PyVEadQ0CZc}