Καλοκαίρι για κάποιο διάστημα και μετά ξανά φθινόπωρο το Σαββατοκύριακο βλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Το πεδίο καλοκαιρίας εξαπλώνεται σε πολλά τμήματα της γηραιάς Ηπείρου και αρχίζει και φθάνει και στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες να κυριαρχήσει ο καλοκαιρινός καιρός

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα προσεγγίζουμε θερμοκρασίες το μεσημέρι από 27 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Ίσως την Παρασκευή και το Σάββατο ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα.

Κατά τα άλλα ένα κύμα κακοκαιρίας, θα μας προσεγγίσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, το οποίο θα δώσει βροχές, με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βορεια τμήματα της χώρας.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με μοναδική παραφωνεία κάποιες συννεφιές στην Κρήτη και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες, με τοπικά ισχυρές εντάσεις και από αύριο εξασθενούν ακόμα περισσότερο και περιορίζονται επίσης ακόμη περισσότερο για να παραδώσουν βαθμιαία την σκυτάλη στους νοτιάδες, οι οποίοι θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία περισσότερο, θα μας φέρουν όμως και βροχές.

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Νωρίς το πρωί και τη νύχτα η θερμοκρασία πέφτει αρκετά και κάνει κρύο. Αργά το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα φθάσει τοπικά ακόμα και 27 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα σε Στερεά, Πελοπόννησο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα επόμενα 24ωρα θα βλέπουμε ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Ο υδράργυρος θα φλερτάρει τοπικά ακόμα και με τους 30 βαθμούς Κελσίου και την Παρασκευή και το Σάββατο, στα ανατολικά ηπειρωτικά να δούμε τον υδράργυρο και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, περιμένουμε σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες με το βόρειο ρεύμα να επιμένει με ισχυρές εντάσεις και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι να φθάνει τους 25 - 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με το ίδιο καιρικό μοτίβο μέχρι και την Παρασκευή, οπότε και θα αρχίσει να ασκεί επίδραση ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα αρχίσει να μας προσεγγίζει από την περιοχή της Ιταλίας, και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους με αποτέλεσμα να γίνουν άστατες οι καιρικές συνθήκες κυρίως για τα δυτικά βορειοδυτικά, σε πρώτη προσέγγιση και μέσα στο Σαββατοκύριακο οι βροχές θα εξαπλωθούν προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Επομένως μέσα στο Σαββατοκύριακο το φθινόπωρο θα μας χτυπήσει την πόρτα ξανά.

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