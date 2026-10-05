Με λιακάδα η Τρίτη. Ο καιρός μέχρι 16/10 από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Ανάσα… λιακάδας για λίγα ακόμη 24ωρα και ξανά βροχές προβλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη νέα ανάρτησή του ο καιρός την Τρίτη θα είναι καλός, με την θερμοκρασία να φτάνει στα κεντρικά τους 26 βαθμούς, στα βόρεια από 19 έως 23 και στα νότια τους 21. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα σταματήσει τους 27 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 22 έως και 27 βαθμούς.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος με αρκετή λιακάδα, ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης και από τα δυτικά θα ξεκινήσουν βροχές.

Ολόκληρη την Πέμπτη και την Παρασκευή θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν προς τα ανατολικά, ενώ το Σάββατο η αστάθεια θα επεκταθεί από τα δυτικά μέχρι και τα ΒΑ της χώρας.

Δείτε αναλυτικά τον καιρό από τον Σάκη Αρναούτογλου

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