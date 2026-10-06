Κλιμάκιο της ΤΕΕΜ μετέβη άμεσα στις πολυκατοικίες επί των οδών Λασκαρίδου και Ιατρίδου, όπου προχώρησε σε ελέγχους και στην περισυλλογή των φιαλιδίων.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσης δύο φιαλιδίων που εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα και περιείχαν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή έληξε ο συναγερμός που σήμανε στις αρχές λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι.

Στο σημείο, επί της οδού Λασκαρίδου 174, έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και να προχωρήσει στην ασφαλή περισυλλογή των φιαλιδίων. Τα φιαλίδια απομακρύνθηκαν και αναμένεται να αποσταλούν για εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια το περιεχόμενό τους.

Για προληπτικούς λόγους, οι Αρχές είχαν προχωρήσει στην εκκένωση δύο πολυκατοικιών στις οδούς Λασκαρίδου και Ιατρίδου, ενώ είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης και την απομάκρυνση των φιαλιδίων, τα προληπτικά μέτρα ήρθησαν και οι ένοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους.

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Καλλιθέα: Εκκενώθηκαν δύο πολυκατοικίες για τα φιαλίδια με το πικρικό οξύ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ουσία που εντοπίστηκε είναι πικρικό οξύ, το οποίο σε συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να καταστεί επικίνδυνο και έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά στην παρασκευή εκρηκτικών υλών.Το πικρικό οξύ είναι οργανική χημική ένωση με επίσημη ονομασία 2,4,6-τρινιτροφαινόλη και μοριακό τύπο C₆H₃N₃O₇. Πρόκειται για κίτρινο κρυσταλλικό στερεό, με έντονα πικρή γεύση που μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στην παρασκευή εκρηκτικών και πυρομαχικών.

Εξετάζεται η προέλευση των φιαλιδίων

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται πλέον στην προέλευση των δύο φιαλιδίων και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Η εργαστηριακή ανάλυση αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενό τους, ενώ παράλληλα θα εξεταστεί και πώς βρέθηκαν στο διαμέρισμα.