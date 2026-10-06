Εκκενώθηκαν πολυκατοικίες στην Καλλιθέα, για προληπτικούς λόγους.

Συναγερμός σήμανε στην Καλλιθέα, έπειτα από τον εντοπισμό φιαλιδίων με ουσία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή εκρηκτικών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολίτης εντόπισε δύο φιαλίδια που περιέχουν κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ, στην οδό Λασκαρίδου 174, στην Καλλιθέα και ειδοποίησε την Αστυνομία. Το πικρικό οξύ είναι ουσία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή εκρηκτικών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, αλλά και πυροσβέστες, οι οποίοι δεν χρειάστηκε να προβούν σε κάποια ενέργεια. Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών μετέβη στην Καλλιθέα, για τον έλεγχο και τη συλλογή των φιαλιδίων με την ουσία.