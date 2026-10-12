Λόγω του τροχαίου ατυχήματος παραμένει κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας στη Θησέως στην Καλλιθέα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Καλλιθέα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Χαροκόπου, όταν ένα λευκό αυτοκίνητο, υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες, προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια ανατράπηκε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος είναι καλά στην υγεία του.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λόγω του τροχαίου, μία λωρίδα κυκλοφορίας στη Θησέως παραμένει κλειστή, με αποτέλεσμα να καταγράφονται δυσκολίες στη διέλευση των οχημάτων.