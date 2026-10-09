Ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε ξαφνικά στον έλεγχο και προσέκρουσε στο οδόστρωμα.

Τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών, το οποία στοίχισε την ζωή σε δύο νέα παιδιά, κατέγραψε κάμερα καταστήματος

Στο βίντεο φαίνεται η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ένας 28χρονος και μία 24χρονη να κινείται στη λεωφόρο Θηβών, όταν ξαφνικά ο οδηγός χάνει τον έλεγχο.

Η μηχανή εκτρέπεται από την πορεία της και προσκρούει σε κολόνα φωτισμού, ενώ όπως φαίνεται στο βίντεο, τα κράνη των δύο επιβατών πετάγονται χιλιόμετρα μακρυά.

Σήμερα τα ξημερώματα το δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην περιοχή του Ρέντη.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν βαρύτατα. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο Τζάνειο Νοσοκομείο, αλλά τελικά δεν κατάφεραν, να κρατηθούν στην ζωή.

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