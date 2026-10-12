Βίντεο από κάμερα κυκλοφορίας καταγράφει τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στην Τουρκία, που κόστισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 27. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς στο βίντεο το λεωφορείο φαίνεται να κινείται με όπισθεν στον αυτοκινητόδρομο.

Σοκαριστικές εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό άλλων 27 στην Τουρκία, την Κυριακή (11/10/2026), βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ακχισάρ της Μανίσα, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με λεωφορείο στον αυτοκινητόδρομο.

Το βίντεο, το οποίο κατέγραψε κάμερα διαχείρισης της κυκλοφορίας, αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές πριν από τη σύγκρουση. Ο οδηγός του λεωφορείου φαίνεται να σταματά λίγο μετά από στροφή στον αυτοκινητόδρομο Γκεμπζέ-Ορχανγκάζι-Σμύρνη και, για λόγο που δεν έχει διευκρινιστεί, να επιχειρεί να κινηθεί με την όπισθεν.

Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα το φορτηγό που ακολουθούσε να μην προλάβει να ακινητοποιηθεί και να προσκρούσει με σφοδρότητα στο λεωφορείο.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφορά τραυματιών

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να συνδράμουν τους επιβάτες και να απεγκλωβίσουν όσους είχαν παγιδευτεί στα οχήματα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι 11 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους επέβαιναν στο λεωφορείο και ήταν ηλικίας από 58 έως 88 ετών. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, αν τα θύματα φορούσαν ζώνες ασφαλείας τη στιγμή της σύγκρουσης.

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Στο μικροσκόπιο οι τρεις οδηγοί

Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί οι τρεις οδηγοί που εμπλέκονται στο δυστύχημα: οι δύο οδηγοί του λεωφορείου και ο οδηγός του φορτηγού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και οι τρεις φορούσαν ζώνες ασφαλείας και δεν τραυματίστηκαν.

Οι οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα σύγκρουση.