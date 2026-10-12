Η ομάδα των περιφερειακών δυνάμεων -αποκαλείται η R4- επανέλαβε την αλληλεγγύη της και την υποστήριξη της προς τη Σαουδική Αραβία, περιλαμβανομένης της πλήρους υποστήριξής της σε κάθε «θεμιτό μέτρο και βήμα» που θα μπορούσε να αναλάβει για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις, να αποτρέψει τις απειλές και να εμποδίσει να συμβούν ξανά.

Η Τουρκία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν μαχητών Χούθι της Υεμένης εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ λέγοντας ότι αποτελούν «επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε να γίνει αποδεκτή με οποιοδήποτε πρόσχημα».

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίσθηκαν σε μια νέα επίθεση χθες, Κυριακή, στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ανακοίνωσαν οι σαουδαραβικές αρχές, μία ημέρα αφότου ένα πλήγμα, την ευθύνη για το οποίο ανέλαβαν οι Χούθι, σκότωσε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 300.

Η ομάδα των περιφερειακών δυνάμεων -αποκαλείται η R4- επανέλαβε την αλληλεγγύη της και την υποστήριξη της προς τη Σαουδική Αραβία, περιλαμβανομένης της πλήρους υποστήριξής της σε κάθε «θεμιτό μέτρο και βήμα» που θα μπορούσε να αναλάβει για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις, να αποτρέψει τις απειλές και να εμποδίσει να συμβούν ξανά.

«Η Ομάδα θεωρεί την πολιτοφυλακή Χούθι πλήρως υπεύθυνη για τα αποτελέσματα αυτών των επιθέσεων και για οποιονδήποτε αντίκτυπο που θα δημιουργήσουν και θα απειλήσει την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και ζητούν τον άμεσο και άνευ όρων τερματισμό αυτών των επιθέσεων», αναφέρουν σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν χθες, Κυριακή.

Τουρκική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία

Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, και το Πακιστάν, χώρα που διαθέτει πυρηνικά όπλα, υπέγραψαν τον Αύγουστο με τη Σαουδική Αραβία σύμφωνο κοινής άμυνας, βάσει του οποίου μια επίθεση σε ένα μέλος αποτελεί επίθεση εναντίον όλων. Την περασμένη εβδομάδα οι χώρες ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να θέσουν σε εφαρμογή τις δεσμεύσεις τους για συλλογική άμυνα και να εξασφαλίσουν την «ταχεία ανάπτυξη» δυνάμεων και δυνατοτήτων στη Σαουδική Αραβία εν μέσω των επιθέσεων των Χούθι.

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Την Πέμπτη, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε πως η Τουρκία εξετάζει το πώς μπορεί να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία, όμως απέκλεισε ενδεχόμενη ανάπτυξη στρατευμάτων και συμμετοχή της Τουρκίας σε επιθετικές επιχειρήσεις. Μία ημέρα νωρίτερα, αξιωματούχοι είχαν πει στο Ρόιτερς ότι η Άγκυρα στέλνει στο Ριάντ κυρίως αμυντική και τεχνική υποστήριξη.

Η τουρκική υποστήριξη προς τη Σαουδική Αραβία γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέχρι στιγμής διμερώς, καθώς το κοινοβούλιο της Τουρκίας δεν έχει ακόμα επικυρώσει επισήμως το σύμφωνο κοινής άμυνας. Η συμφωνία αναμένεται να υποβληθεί στο κοινοβούλιο μέσα στις ερχόμενες ημέρες.

Η Τουρκία έχει παράσχει στη Σαουδική Αραβία αμυντικό εξοπλισμό και έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει σε έναν συνασπισμό υπό το Ριάντ για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ