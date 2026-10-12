Οι κάμερες μετατρέπονται σε εργαλεία κατασκοπείας και πολέμου, επιτρέποντας στους αντιπάλους να εντοπίζουν στρατιωτικούς στόχους, να παρακολουθούν κινήσεις και να σχεδιάζουν επιθέσεις.

Καθώς αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδιζαν το Ιράν στις αρχές του τρέχοντος έτους, ένας πτηνοτρόφος στο βόρειο Ισραήλ αποφάσισε να ελέγξει τις κότες του. Όταν άνοιξε την εφαρμογή στο κινητό του για να δει εικόνα από την κάμερα που είχε τοποθετήσει έξω από το κοτέτσι, διαπίστωσε ότι η γλώσσα της εφαρμογής είχε αλλάξει σε αραβικά. Επικοινώνησε με την Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ, η οποία διαπίστωσε ότι χάκερ είχαν αποκτήσει τον έλεγχο της κάμερας κινεζικής κατασκευής.

Φυσικά, δεν ενδιαφέρονταν για τις κότες. Η θέση της κάμερας στο κοτέτσι τούς επέτρεπε να παρακολουθούν τις κινήσεις των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας κατά μήκος των κοντινών συνόρων με τον Λίβανο. Η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας δήλωσε ότι βοήθησε τον πτηνοτρόφο να ενισχύσει την ασφάλεια της κάμερας και να αλλάξει τη γωνία λήψης της, ώστε να μην καταγράφονται στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η κάμερα του πτηνοτρόφου ήταν μία από τις περίπου 1,2 δισεκατομμύρια κάμερες που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο παγκοσμίως, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων κυβερνοασφάλειας S-RM. Οι συσκευές αυτές έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, με τη μορφή συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου της κυκλοφορίας, ακόμη και παρακολούθησης βρεφών. Ωστόσο, όλες ενδέχεται να είναι ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις και παρακολούθηση, προειδοποιούν ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια και χάκερ.

«Βλέπουμε πλέον την πολιτική επιτήρηση να μετατρέπεται σε συλλογή πληροφοριών εν καιρώ πολέμου», δήλωσε ο Αλεξάντερ Λέσλι, ειδικός σε θέματα εθνικής ασφάλειας στην εταιρεία ανάλυσης κυβερνοαπειλών Recorded Future.

Η έρευνα της WSJ

Η Wall Street Journal συνομίλησε με υπηρεσίες πληροφοριών, ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια, στρατιωτικούς αξιωματούχους και χάκερ, προκειμένου να διερευνήσει την έκταση και τις επιπτώσεις αυτής της παρεμβατικής παρακολούθησης. Η εφημερίδα εξέτασε επίσης δεκάδες ώρες βιντεοληπτικού υλικού και εκατοντάδες εικόνες, μεγάλο μέρος των οποίων είχε δημοσιοποιηθεί από χάκερ, και επαλήθευσε ανεξάρτητα τη γνησιότητά τους, εντοπίζοντας γεωγραφικά τις τοποθεσίες και ελέγχοντας για τυχόν ενδείξεις ψηφιακής αλλοίωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι υπηρεσίες πληροφοριών αναζητούν στο διαδίκτυο ευάλωτες κάμερες και αποκτούν πρόσβαση σε αυτές, δοκιμάζοντας εκατομμύρια κωδικούς πρόσβασης. Πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστήσει ακόμη ευκολότερη την παραβίαση των συσκευών και την ανάλυση των δεδομένων τους σε μεγάλη κλίμακα. Έτσι, οι κάμερες που σχεδιάστηκαν για να ενισχύουν την ασφάλεια μετατρέπονται σε πολεμικά εργαλεία, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν και να επιτίθενται στον εχθρό, συχνά ξεπερνώντας τις ανθρώπινες δυνατότητες ανάλυσης πληροφοριών.

Οι αλγόριθμοι επεξεργάζονται αδιάκοπα τεράστιους όγκους βιντεοληπτικού υλικού, εντοπίζοντας σημαντικά στοιχεία και μοτίβα που μπορούν να αξιοποιήσουν οι υπηρεσίες πληροφοριών.

«Η τεχνητή νοημοσύνη άλλαξε τα πάντα», δήλωσε ο Κρίστοφερ Κόρτραϊτ, επικεφαλής της διεθνούς ομάδας χάκερ Team OneFist, η οποία υποστηρίζει την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία.

Ψηφιακά «κιάλια»

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις παραβιάσεις καμερών στο πλαίσιο του πολέμου τους, επιδιώκοντας να κατασκοπεύσουν η μία την άλλη, να εντοπίσουν νέους στόχους και να αξιολογήσουν τις ζημιές από τις επιθέσεις τους.

Το Ισραήλ, που διαθέτει μακρά εμπειρία στις ψηφιακές επιχειρήσεις κατασκοπείας, παραβίασε ιρανικές κάμερες κυκλοφορίας για να βοηθήσει τις δυνάμεις του να συγκεντρώσουν πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν στην επιχείρηση δολοφονίας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στις αρχές του έτους.

Το Ιράν και οι σύμμαχοί του απάντησαν παραβιάζοντας εκατοντάδες ισραηλινές κάμερες ασφαλείας, τις οποίες Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ευαίσθητες για την εθνική ασφάλεια, όπως εκείνη που είχε εγκατασταθεί στο κοτέτσι.

«Δεν μπορούν να κοιτάξουν με κιάλια» για να δουν το Ισραήλ από το Ιράν, δήλωσε ο Ελιάβ Νουρί, ειδικός στην κυβερνοασφάλεια της ισραηλινής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας. «Εκμεταλλεύονται, λοιπόν, τις κάμερες που είναι εκτεθειμένες στο διαδίκτυο και τις μετατρέπουν σε σημεία παρατήρησης».

Πώς εντόπισαν μυστική ρωσική αεροπορική βάση

Με αυτόν τον τρόπο, η Team OneFist βοήθησε τις ουκρανικές δυνάμεις να εντοπίσουν και να επιτεθούν σε μυστική ρωσική αεροπορική βάση στα τέλη του 2022.

Η Team OneFist απέκτησε τον έλεγχο κάμερας στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της χερσονήσου της Κριμαίας στην Ουκρανία, την οποία η Ρωσία κατέχει από το 2014.

Η κάμερα βρισκόταν σε ψηλό κτίριο στη δυτική πλευρά της πόλης, κοντά στην ακτή.

Η θέση της προσέφερε στους χάκερ ευρεία θέα της γύρω περιοχής και της Μαύρης Θάλασσας.

Οι χάκερ μπορούσαν να περιστρέφουν την κάμερα και να μεγεθύνουν την εικόνα, παρακολουθώντας ρωσικά ελικόπτερα, υποβρύχια και πλοία.

Εντόπισαν ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο και το παρακολούθησαν μέχρι μια τοποθεσία κοντά σε τοπικό αεροδρόμιο, όπου ανακάλυψαν μια άγνωστη μέχρι τότε ρωσική αεροπορική βάση.

Η Team OneFist διαβίβασε τις πληροφορίες στις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες εξαπέλυσαν λίγο αργότερα επιθέσεις κατά της βάσης, προκαλώντας ζημιές σε ρωσικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας.

Κάμερες σε κατοικίες στο Κίεβο

Το 2024, Ρώσοι χάκερ παραβίασαν κάμερες σε κατοικίες στο Κίεβο, μεταξύ των οποίων και μία που είχε εγκαταστήσει ένωση ιδιοκτητών διαμερισμάτων για την παρακολούθηση της γειτονιάς. Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU δήλωσε ότι η Ρωσία σκόπευε να χρησιμοποιήσει τις εικόνες για να εντοπίσει στόχους στην πρωτεύουσα και να «προσαρμόσει τις πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας», βελτιώνοντας την ακρίβειά τους στις επόμενες επιδρομές.

Η SBU ανέφερε ότι, από τη ρωσική εισβολή του 2022, έχει εντοπίσει και ασφαλίσει, επαναπροσανατολίσει ή αποκλείσει την πρόσβαση σε περίπου 40.000 κάμερες που παρουσίαζαν πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια.

«Η Ρωσία προσπαθεί συνεχώς να συγκεντρώνει πληροφορίες για να προετοιμάζει νέες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων, μεταξύ άλλων αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης», δήλωσε η SBU.

Παραβίαση καμερών «σε όλη την Ευρώπη»

Οι ρωσικές προσπάθειες εκτείνονται πέρα από την εμπόλεμη ζώνη. Τον Ιούλιο, ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν ότι «κρατικοί φορείς της Ρωσίας διεξάγουν συστηματικά επιχειρήσεις ψηφιακής κατασκοπείας», παραβιάζοντας κάμερες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες, στόχος των επιχειρήσεων είναι η συλλογή δεδομένων για τις στρατιωτικές μεταφορές, τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία και τις τοποθεσίες Ουκρανών στρατιωτικών.

Η εταιρεία συμβούλων κυβερνοασφάλειας CloudSEK εντόπισε πρόσφατα έναν εκτεθειμένο διακομιστή, ο οποίος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, ανήκει σε χάκερ που μιλά ρωσικά. Ο διακομιστής περιείχε εκατοντάδες εικόνες από κάμερες που κατέγραφαν ουκρανικές εγκαταστάσεις στους τομείς της άμυνας, της κυβέρνησης, της ενέργειας και των επικοινωνιών, καθώς και στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή.

Η CloudSEK ανέφερε ότι πολλές εικόνες προέρχονταν από τοποθεσίες κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο πόλεμος με το Ιράν

Οι κάμερες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με την ισραηλινή Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας, ομάδα χάκερ που συνδέεται με το Ιράν, η Moses Staff, παραβίασε κάμερα ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ για να παρακολουθήσει τις βομβιστικές επιθέσεις του 2022 σε στάσεις λεωφορείων, τις οποίες πραγματοποίησε Παλαιστίνιος μαχητής, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 20.

Σύμφωνα με την ισραηλινή Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας, φέτος ομάδες που συνδέονται με το Ιράν έχουν παραβιάσει περισσότερες από 250 κάμερες ασφαλείας, σε περιστατικά που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.

Οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας και κάμερες ασφαλείας κοντά σε στρατηγικές εγκαταστάσεις και σημεία συγκέντρωσης στρατιωτών, μεταξύ των οποίων φυλάκια στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Ο συνολικός αριθμός των καμερών που έχουν παραβιαστεί στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν είναι πολύ μεγαλύτερος, ανέφερε η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Πρόσθεσε ότι, από τις εκατοντάδες χιλιάδες κάμερες που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο στη χώρα, δεκάδες χιλιάδες παρουσιάζουν ευπάθειες τις οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν Ιρανοί χάκερ, όπως οι εργοστασιακοί κωδικοί πρόσβασης που δεν έχουν αλλάξει.

Καλύτερες από τους κατασκόπους

Οι κάμερες αξιοποιούνται ολοένα και περισσότερο για τον εντοπισμό στόχων, την εκτίμηση των ζημιών και άλλες δραστηριότητες συλλογής στρατιωτικών πληροφοριών, οι οποίες στο παρελθόν βασίζονταν σε εναέρια αναγνώριση ή σε κατασκόπους στο πεδίο.

Η παραβίαση μιας κάμερας που βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο μπορεί να προσφέρει στους αναλυτές πολύτιμες πληροφορίες για τους στόχους, με μικρότερο κίνδυνο από εκείνον που θα συνεπαγόταν η διείσδυση ακόμη και ενός ιδιαίτερα ικανού μυστικού πράκτορα.

Οι κάμερες λειτουργούν αθόρυβα, συχνά σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση. Η δυνατότητα της Ουκρανίας να αποκτά εικόνα από ρωσικές κάμερες σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες έχει βοηθήσει το Κίεβο να πλήξει ρωσικά στρατεύματα και υποδομές.

Οι πληροφορίες από παραβιασμένες κάμερες «μπορούν να συντομεύσουν τον κύκλο λήψης αποφάσεων», δήλωσε ο Λέσλι της Recorded Future.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal