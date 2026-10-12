Νέο κύμα πλημμυρών έπληξε το Νεπάλ, καταστρέφοντας σπίτια και γέφυρες στην κεντρική επαρχία Γκόρκχα.

Σπίτια και γέφυρες παρασύρθηκαν στο κεντρικό Νεπάλ και ένας υδροηλεκτρικός σταθμός υπέστη ζημιές την Κυριακή, μετά την υπερχείλιση ενός μεγάλου ποταμού.

Αξιωματούχοι του στρατού ανακοίνωσαν ότι περίπου 50 άνθρωποι διασώθηκαν κατά μήκος του ποταμού Μπούντι Γκαντάκι στην κεντρική επαρχία Γκόρχα. Δεν ανακοινώθηκαν θύματα, αλλά αναφέρθηκε ότι πέντε άνθρωποι αγνοούνται.

Το Νεπάλ βρισκόταν σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, προσπαθώντας παράλληλα να ανακάμψει από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν πόλεις κατά μήκος των συνόρων με το Θιβέτ τον Αύγουστο, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους, με χιλιάδες να εξακολουθούν να αγνοούνται.

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Η πλημμύρα της Κυριακής εκδηλώθηκε την ώρα που οι τοπικές κοινότητες προετοιμάζονταν για το φεστιβάλ Ντασάιν, μια σημαντική γιορτή στο ημερολόγιο του Νεπάλ.

Η Εθνική Αρχή Μείωσης Κινδύνου και Διαχείρισης Καταστροφών ανέφερε ότι περίπου δώδεκα σπίτια και πολλές κρεμαστές γέφυρες παρασύρθηκαν, ενώ ένα υδροηλεκτρικό έργο υπέστη ζημιές και κατασκευαστικός εξοπλισμός παρασύρθηκε από τα νερά.

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Τα αίτια της τελευταίας πλημμύρας παραμένουν ασαφή, με ορισμένους ειδικούς να εκτιμούν ότι μια κατολίσθηση ενδέχεται να έφραξε τον ποταμό ή κάποιον παραπόταμό του, προκαλώντας τη βίαιη υποχώρηση του φράγματος που δημιουργήθηκε. Άλλοι ανέφεραν ότι κάτοικοι στα ορεινά έκαναν λόγο για χιονοστιβάδα πάγου.

Ο Μπούντι Γκαντάκι είναι παραπόταμος του ποταμού Τρισούλι, ο οποίος βρίσκεται χαμηλότερα από έναν άλλο παραπόταμο, όπου η κατάρρευση παγετώνα είχε οδηγήσει στην καταστροφή πριν από δύο μήνες.

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