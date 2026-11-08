Ο παλαιστινιακός θύλακος «χρειάζεται επειγόντως 200.000 σπίτια προκάτ και υλικό για να απομακρυνθούν τα συντρίμμια σπιτιών και κτιρίων που κατέρρευσαν, να ανοίξουν οι κυριότεροι δρόμοι και να αποκατασταθεί άμεσα η ηλεκτροδότηση και η θέρμανση», υπογράμμισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Καταρρακτώδεις βροχές σάρωσαν τη Λωρίδα της Γάζας με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δεκάδες χιλιάδες σκηνές εξαναγκαστικά εκτοπισμένων, στερώντας τους οποιοδήποτε καταφύγιο, καθώς και να υπάρξουν τραυματισμοί, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι τοπικές αρχές.

Κάπου «70.000 σκηνές στις οποίες βρίσκονταν δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι πλημμύρισαν την πρώτη ημέρα» της κακοκαιρίας που έπληξε τον παλαιστινιακό θύλακο, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

«Δεκάδες τοίχοι και οροφές που παρουσίαζαν ρωγμές κατέρρευσαν, προκαλώντας τραυματισμούς» και ορισμένοι από τους ανθρώπους που υπέστησαν τραύματα «βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση» σε όλη την περιοχή, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Χθες το πρωί, εκατοντάδες οικογένειες έφευγαν από καταυλισμούς εκτοπισμένων που πλημμύρισαν στο κεντρικό και στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και στην πόλη της Γάζας.

Η πολιτική προστασία έλαβε πάνω από 1.500 κλήσεις για βοήθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, ο οποίος τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ομάδες της υπηρεσίας είναι αναγκασμένες να επιχειρούν «χωρίς κανέναν εξοπλισμό ή μέσα».

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Ο οργανισμός αυτός άμεσης βοήθειας, μέρος του κρατικού μηχανισμού της Χαμάς, δεν μπορεί να «αντιμετωπίσει μόνος τις συνέπειες» του κύματος κακοκαιρίας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, απευθύνοντας «επείγουσα έκκληση στη διεθνή κοινότητα και σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς» να βοηθήσουν.

«Δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα στρώματα κι όλα μας τα ρούχα έχουν διαποτιστεί» από το νερό και τη λάσπη, είπε στο AFP η Ουμ Μοχάμεντ αλ Χερς, 45 ετών, που ζει μαζί με την οικογένειά της σε σκηνή στο δυτικό τμήμα της Γάζας. «Τα δεινά μας επαναλαμβάνονται κάθε χειμώνα».

«Τα παιδιά μου με ρωτούν πού θα κοιμηθούμε απόψε και δεν έχω απάντηση», είπε η Μαριάμ Όντα, κάτοικος της Ντέιρ αλ Μπάλα, 34 ετών, που απελπίζεται διότι «δεν ξέρω πως να (τα) προστατεύσω».

Ο Χάλεντ αλ Ναζάρ, 41 ετών, ανησυχεί επίσης για την οικογένειά του, εξαιτίας του κινδύνου οι σκηνές να καταρρεύσουν μέσα «στο κρύο» και «στις αρρώστιες» που διαδίδονται.

Σε ανακοίνωσή της, συμμαχία παλαιστινιακών οργανώσεων της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών και της «καταστροφής» που απειλεί τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας.

Κάλεσε να «ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ ώστε να μπορέσει να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς περιορισμούς».

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που έχει έδρα τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, ζήτησε η διεθνής κοινότητα να λάβει άμεσα μέτρα, υπογραμμίζοντας ότι ο πόλεμος που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έκανε ακόμη χειρότερες τις ήδη καταστροφικές συνθήκες ζωής στον θύλακο, σύμφωνα με το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ τέθηκε σε εφαρμογή υπό αμερικανική πίεση τον Οκτώβριο του 2025, δυο χρόνια μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μούσταφα Καζάτ, δημοτικός σύμβουλος στη Γάζας και υπεύθυνος της επιτροπής για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στον θύλακο, υπογράμμισε ότι οι ισραηλινές αρχές δεν επιτρέπουν την είσοδο σε αυτόν ούτε προκατασκευασμένων σπιτιών, που θα επέτρεπαν να στεγαστούν άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους, ούτε επαρκούς αριθμού σκηνών.

Ο παλαιστινιακός θύλακος «χρειάζεται επειγόντως 200.000 σπίτια προκάτ και υλικό για να απομακρυνθούν τα συντρίμμια σπιτιών και κτιρίων που κατέρρευσαν, να ανοίξουν οι κυριότεροι δρόμοι και να αποκατασταθεί άμεσα η ηλεκτροδότηση και η θέρμανση», υπογράμμισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.