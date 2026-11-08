Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα ρύθμιση αναμένεται να καλύψει περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες.

Σημαντική οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου 2026 σε περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες, στο πλαίσιο της διευρυμένης ετήσιας ενίσχυσης που αφορά συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η καταβολή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου, παράλληλα με την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου, ενώ βασική αλλαγή για φέτος είναι η αύξηση του ποσού από τα 250 στα 400 ευρώ και η διεύρυνση των δικαιούχων.

Η ενίσχυση αφορά, μεταξύ άλλων, συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω, άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, ανασφάλιστους υπερήλικες, αλλά και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών παροχών. Μάλιστα, για τις προβλεπόμενες κατηγορίες δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα ρύθμιση αναμένεται να καλύψει περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το ποσό θα καταβάλλεται σε ετήσια βάση, κάθε Νοέμβριο.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το επίδομα των 400 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση δεν περιορίζεται πλέον σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, αλλά επεκτείνεται σε ευρύτερο κύκλο πολιτών που πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Ειδικότερα, τα 400 ευρώ προβλέπεται να λάβουν:

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Συνταξιούχοι γήρατος: Όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Συνταξιούχοι λόγω θανάτου (χηρείας): Όσοι είναι τουλάχιστον 60 ετών και λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, χωρίς να εισπράττουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Συνταξιούχοι αναπηρίας: Όσοι λαμβάνουν τις προβλεπόμενες κύριες συντάξεις αναπηρίας.

Άτομα με αναπηρία: Όσοι είναι δικαιούχοι των προβλεπόμενων προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες: Όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Δικαιούχοι ειδικών αναπηρικών παροχών: Όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή επίδομα νόσου και ανικανότητας, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στις κατηγορίες δικαιούχων περιλαμβάνονται επίσης ειδικές ομάδες συνταξιούχων του Δημοσίου και στρατιωτικών που λαμβάνουν συγκεκριμένες παροχές λόγω αναπηρίας ή ανικανότητας.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός από την ενίσχυση

Παρά τη διεύρυνση των δικαιούχων, δεν θα λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι το ποσό των 400 ευρώ. Συγκεκριμένα, εκτός της πρώτης καταβολής παραμένουν όσοι δεν πληρούν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο ή τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Αναλυτικότερα:

Συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών δεν δικαιούνται την ενίσχυση.

Όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2026 δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη καταβολή, καθώς το ηλικιακό όριο πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Όσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος δεν καλύπτονται από την ειδική πρόβλεψη για τους δικαιούχους άνω των 60 ετών.

Επιπλέον, δεν περιλαμβάνονται αυτομάτως όλοι οι δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων. Για παράδειγμα, η λήψη επιδόματος στέγασης, Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή επιδόματος παιδιού δεν θεμελιώνει από μόνη της δικαίωμα στην ενίσχυση των 400 ευρώ.

Πότε θα καταβληθούν τα 400 ευρώ

Η πληρωμή της ετήσιας ενίσχυσης έχει προγραμματιστεί για το τέλος Νοεμβρίου και συγκεκριμένα έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η καταβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν την οικονομική ενίσχυση πριν από την έναρξη του Δεκεμβρίου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πληρωμής είναι τα εξής:

Το ποσό ανέρχεται σε 400 ευρώ καθαρά.

Η καταβολή πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο.

Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους.

Η πίστωση γίνεται αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Όσοι δικαιούνται την ενίσχυση από περισσότερες από μία κατηγορίες θα λάβουν μόνο μία φορά τα 400 ευρώ.

Επομένως, οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε κάποια πρόσθετη ενέργεια, εφόσον τα στοιχεία τους είναι σωστά καταχωρισμένα στα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων.

Αφορολόγητα και ακατάσχετα τα 400 ευρώ

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση προβλέπεται να καταβληθεί χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις και κρατήσεις.

Ειδικότερα, τα 400 ευρώ είναι:

Αφορολόγητα.

Ακατάσχετα.

Ανεκχώρητα.

Χωρίς κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ.

Δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα εισπράξουν ολόκληρο το ποσό, χωρίς να μειώνεται από φόρους ή άλλες προβλεπόμενες κρατήσεις.

Πόσοι θα είναι οι δικαιούχοι

Η διεύρυνση των κατηγοριών που καλύπτει η νέα ρύθμιση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που θα λάβουν την ενίσχυση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι συνολικοί δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια, έναντι περίπου 1,4 εκατομμυρίων την προηγούμενη χρονιά.

Η αύξηση του ποσού στα 400 ευρώ, από τα 250 ευρώ που προβλέπονταν προηγουμένως, σε συνδυασμό με την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών περιορισμών για τις προβλεπόμενες κατηγορίες, αποτελεί τη βασική αλλαγή της φετινής ενίσχυσης.

Η καταβολή θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της νέας ρύθμισης.