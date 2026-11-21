Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε τις τοπικές αρχές σε κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, μεταξύ των οποίων οι κομητείες Μπρόουαρντ και Μπρέβαρντ.

Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι διαδοχικές και έντονες βροχοπτώσεις στη Φλόριντα των ΗΠΑ, με μεγάλες περιοχές να βρίσκονται αντιμέτωπες με εκτεταμένες πλημμύρες, δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους και οχήματα να παραμένουν εγκλωβισμένα μέσα στα νερά. Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές είναι ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων, καθώς σε ορισμένες γειτονιές οι κάτοικοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ακόμη και καγιάκ για να μετακινηθούν.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, κυρίως στις ανατολικές περιοχές της πολιτείας, όπου οι συνεχείς καταιγίδες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οδικά δίκτυα. Σε αρκετά σημεία, αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί ή καλυφθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από τα νερά, ενώ ολόκληρες γειτονιές έχουν αποκλειστεί, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

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Καγιάκ στους πλημμυρισμένους δρόμους

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι εικόνες από κατοικημένες περιοχές, όπου οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε αυτοσχέδια κανάλια. Κάτοικοι χρησιμοποιούν καγιάκ και σανίδες για να μετακινηθούν, καθώς η κυκλοφορία των συμβατικών οχημάτων είναι σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη.

Στο Χόλιγουντ της Φλόριντα, πλημμυρισμένες γειτονιές έχουν αναγκάσει οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ σωστικά συνεργεία επιχειρούν για την απομάκρυνση κατοίκων και κατοικιδίων. Αντίστοιχες εικόνες καταγράφονται στις περιοχές Κόκοα, Ρόκλετζ και Μέριτ Άιλαντ, όπου τα νερά έχουν καλύψει δρόμους και κατοικημένες εκτάσεις.

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Περισσότερα από 17 ίντσες βροχής και εκατοντάδες διασώσεις

Το μέγεθος του φαινομένου αποτυπώνεται και στα μετεωρολογικά δεδομένα. Σε ορισμένες περιοχές της Φλόριντα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 17 ίντσες βροχής μέσα σε διάστημα περίπου 48 ωρών, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ιδιαίτερα υψηλές στάθμες υδάτων.

Στην κομητεία Μπρέβαρντ, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς κάτοικοι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και οχήματα. Σύμφωνα με το Associated Press, οι διασώσεις προσέγγισαν τις 100, ενώ η άνοδος της στάθμης του ποταμού Σεντ Τζονς κοντά στην πόλη Κόκοα ξεπέρασε προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 1953.

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Παράλληλα, οι τοπικές αρχές έχουν προχωρήσει σε εκκενώσεις ευάλωτων περιοχών, ενώ έχουν τεθεί σε λειτουργία καταφύγια για όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Η Εθνοφρουρά και ειδικά συνεργεία διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί, χρησιμοποιώντας οχήματα μεγάλου ύψους, σκάφη και εξοπλισμό κατάλληλο για επιχειρήσεις σε πλημμυρισμένες περιοχές.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές της Φλόριντα

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε τις τοπικές αρχές σε κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, μεταξύ των οποίων οι κομητείες Μπρόουαρντ και Μπρέβαρντ.

Τα προβλήματα επεκτείνονται και στις μετακινήσεις, καθώς έχουν καταγραφεί εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας, κλειστοί δρόμοι και προβλήματα στη λειτουργία σχολικών μονάδων. Παράλληλα, κατοικίες και εμπορικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να απομακρύνουν τα νερά και τις λάσπες από τις περιουσίες τους.

Νέος γύρος βροχοπτώσεων το Σαββατοκύριακο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν αναμένεται να υποχωρήσουν άμεσα. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για συνέχιση των βροχοπτώσεων και το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης.

Η ήδη κορεσμένη από τα νερά γη δυσκολεύεται να απορροφήσει νέες ποσότητες βροχής, αυξάνοντας την πιθανότητα νέων πλημμυρών. Επιπλέον, η στάθμη του ποταμού Σεντ Τζονς παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι τα προβλήματα ενδέχεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες.

Οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς ακόμη και σημεία που φαίνονται προσβάσιμα μπορεί να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους.