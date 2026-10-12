«Η επιμονή σε μια στρατιωτική προσέγγιση και η απόρριψη μιας πολιτικής λύσης απλώς θα περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση», δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Το Ιράν κάλεσε την αντίπαλό του Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση στην κλιμακούμενη σύγκρουσή της με την πολιτοφυλακή των Χούθι στην Υεμένη, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της στρατιωτικής δράσης το μόνο που θα επιτύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση.

«Η επιμονή σε μια στρατιωτική προσέγγιση και η απόρριψη μιας πολιτικής λύσης απλώς θα περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση», δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί στον σαουδάραβα ομόλογό του Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, σύμφωνα με ανακοίνωση από την Τεχεράνη.

Το Ιράν είναι έτοιμο «να παράσχει οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης» για να βοηθήσει στην έναρξη συνομιλιών, πρόσθεσε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και την πολιτοφυλακή των Χούθι, σύμμαχο του Ιράν, κλιμακώθηκε έντονα στη διάρκεια του σαββατοκύριακου. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίσθηκαν στη σοβαρότερη μέχρι σήμερα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη και προειδοποίησαν πως τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι «θεμιτοί στόχοι». Η πολιτοφυλακή ανακοίνωσε επίσης πως εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones εναντίον αεροδρομίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων εγκαταστάσεων της γιγάντιας κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco.

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Οι Χούθι κατηγόρησαν επίσης τη Σαουδική Αραβία ότι μέσα σε 24 ώρες πραγματοποίησε περισσότερες από 120 αεροπορικές επιδρομές στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης, και σε επαρχίες της.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έγινε δυνατό να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητη πηγή.

Το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει περίπου το 60% των πτήσεων

Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία αναμένεται σήμερα να ακυρωθούν, σύμφωνα με στοιχεία από την εταιρία αναλύσεων δεδομένων για τον τομέα της αεροπορίας Cirium, μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς Χούθι το σαββατοκύριακο.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ «Βασιλιάς Χαλίντ» ακύρωσε χθες το 99,7% όλων των προγραμματισμένων πτήσεων, σύμφωνα με τη Cirium.

Με πληροφορίες από dpa, Reuters. ΑΠΕ