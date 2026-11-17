Το τουρκολιβυκό μνημόνιο «στερείται οποιασδήποτε έννομης συνέπειας», τονίζει η Αίγυπτος.

Η Αίγυπτος απορρίπτει εκ νέου κατηγορηματικά το τουρκολιβυκό μνημόνιο με ρηματική διακοίνωση προς τον γ.γ. του ΟΗΕ, στην οποία υπογραμμίζει ότι είναι απολύτως άκυρο και στερείται οποιασδήποτε έννομης συνέπειας.

Στο έγγραφο, με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2026, η αιγυπτιακή πλευρά αμφισβητεί επίσης τις θαλάσσιες οριοθετήσεις που έχει ανακοινώσει μονομερώς η Λιβύη, απορρίπτει τις τουρκολιβυκές συμφωνίες ενεργειακής συνεργασίας του 2022 και του 2025 και επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματός της να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στη Μεσόγειο.

Στη ρηματική διακοίνωση, η μόνιμη αντιπροσωπεία της Αιγύπτου στον ΟΗΕ τονίζει ότι το Κάιρο διατηρεί αμετάβλητη τη θέση του έναντι της τουρκολιβυκής συμφωνίας του 2019, μετά την έγκρισή της από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου.

«Η Αίγυπτος απορρίπτει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας του Κράτους της Λιβύης για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, το οποίο υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019, δεν το αναγνωρίζει και το θεωρεί απολύτως άκυρο και στερούμενο οποιασδήποτε έννομης συνέπειας», αναφέρει το κείμενο, που υπενθυμίζει ότι η Αίγυπτος έχει διατυπώσει αυτή τη θέση σε προηγούμενες ρηματικές διακοινώσεις προς τον γ.γ. του ΟΗΕ, στις 23 Δεκεμβρίου 2019, τις 10 Απριλίου 2023, τις 9 Απριλίου 2024 και στις 8 Σεπτεμβρίου 2025.

«Η φερόμενη κύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει το γεγονός ότι το μνημόνιο παραμένει άκυρο και εξακολουθεί να μην παράγει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια έναντι της Αιγύπτου», υπογραμμίζει ακόμα.

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Παράλληλα, η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οποιεσδήποτε ενέργειες απορρέουν από αυτό «παραβιάζουν τις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και την καθιερωμένη πρακτική αναφορικά με την οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων».

Η Αίγυπτος απορρίπτει τις ενεργειακές συμφωνίες Τουρκίας- Λιβύης

Η ίδια ρηματική διακοίνωση απορρίπτει εκ νέου τόσο το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη στις 3 Οκτωβρίου 2022 μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης για τη συνεργασία στον τομέα των υδρογονανθράκων όσο και το εκείνο που συνήφθη στις 25 Ιουνίου 2025 μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου.

Το Κάιρο «απορρίπτει αμφότερα τα μνημόνια και τα θεωρεί άκυρα και στερούμενα οποιασδήποτε απολύτως έννομης συνέπειας» και παραπέμπει σε προηγούμενη ρηματική διακοίνωση, από τις 8 Σεπτεμβρίου 2025, στην οποία είχε καταγράψει τις αντιρρήσεις της έναντι των δύο συμφωνιών.

Οι μονομερείς θαλάσσιες οριοθετήσεις της Λιβύης

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στις εξωτερικές οριογραμμές των θαλάσσιων ζωνών που ανακοίνωσε η Λιβύη με ρηματική διακοίνωση της 27ης Μαΐου 2025 προς τον γ.γ. του ΟΗΕ. Η Αίγυπτος υπογραμμίζει ότι τις απορρίπτει και δεν τις αναγνωρίζει, «καθώς επικαλύπτονται με τα δυτικά θαλάσσια όρια της Αιγύπτου στη Μεσόγειο».

Εξάλλου, το Κάιρο διατυπώνει ειδική αντίρρηση έναντι των ανατολικών θαλάσσιων ορίων που έχει ανακοινώσει η Λιβύη, περιλαμβανομένων των ανατολικών εξωτερικών ορίων της δηλωθείσας λιβυκής υφαλοκρηπίδας.

Σύμφωνα με τη ρηματική διακοίνωση, οι συγκεκριμένες οριογραμμές «βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των θαλάσσιων ζωνών της Αιγύπτου, παραγνωρίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της στη Μεσόγειο».

«Η Αίγυπτος υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε συνέπειες ή αποτελέσματα ενδέχεται να προκύψουν από τη δήλωση της Λιβύης είναι απαράδεκτα», σημειώνεται στο έγγραφο.

Το Κάιρο «διατηρεί το δικαίωμα να προστατεύσει τα δικαιώματά του»

«Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι απορρίπτει οποιαδήποτε μέτρα ή ενέργειες λαμβάνονται από οποιοδήποτε μέρος βάσει των μνημονίων κατανόησης και των δηλώσεων της Λιβύης, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τα δηλωθέντα θαλάσσια όρια της Αιγύπτου», αναφέρει η ρηματική διακοίνωση.

Στη συνέχεια, υπογραμμίζεται ότι το Κάιρο «διατηρεί το δικαίωμα να προστατεύσει τα δικαιώματά του που κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής τους».

«Παράθυρο» για διαπραγματεύσεις

Η Αίγυπτος δηλώνει ότι παραμένει «ανοιχτή και προσηλωμένη στη συνεργασία, τη διαβούλευση και τη διαπραγμάτευση με τα γειτονικά κράτη, με καλή πίστη, προκειμένου να επιτευχθούν συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων».

Το Κάιρο διευκρινίζει ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να διεξάγονται «στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και δίκαιων και ισότιμων λύσεων, κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα», διατηρώντας παράλληλα στο ακέραιο «όλα τα δικαιώματά του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ