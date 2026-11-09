Δείτε καρέ καρέ το σοκαριστικό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Ράλι Αλιβερίου.

Από θαύμα γλίτωσε τα χειρότερα ο οδηγός αγωνιστικού αυτοκινητού που έπαιρνε μέρος στο Ράλι Αλιβερίου, όταν το όχημά του ανατράπηκε κατά τη διάρκεια της διαδρομής και κατέληξε εκτός δρόμου. Κατά τη διάρκεια της χωμάτινης διαδρομής, ένα από τα αγωνιστικά οχήματα έχασε τον έλεγχο, ανατράπηκε και βγήκε εκτός δρόμου.

Στο βίντεο του evima.gr καταγράφεται η στιγμή της ανατροπής, με το αγωνιστικό να φέρνει πολλαπλές τούμπες και να σηκώνει σύννεφο σκόνης. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκόμενους, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Παρά το απρόοπτο, το Ράλι Αλιβερίου συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού για τους αγώνες στην Εύβοια.

{https://www.youtube.com/watch?v=YCYHiZbc6Co}